Cướp lộng hành trong KCN Vĩnh Lộc

“Ba ngày sau khi Công ty TNHH một thành viên KCN Vĩnh Lộc triển khai các biện pháp tăng cường an ninh trên đường 2F thì trên con đường này lại xảy ra hai vụ dùng hung khí chặn đánh, cướp tài sản của công nhân (CN).



Hai vụ cướp này chỉ cách nhau khoảng 15 phút. Hiện nay, không chỉ cán bộ, CN của công ty chúng tôi mà nhiều người đang làm việc, sinh sống trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh- TPHCM) rất lo sợ cho sự an toàn tính mạng và tài sản khi di chuyển trên các con đường ở đây” - bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hải sản S.G (đường 2F, KCN Vĩnh Lộc), bức xúc.



Đêm vắng, hệ thống chiếu sáng không đủ trong KCN Vĩnh Lộc là môi trường thuận lợi cho bọn côn đồ lộng hành



Như chỗ không người



Anh Bùi Văn Hân, CN KCN Vĩnh Lộc, kể lại: “Vào một ngày khoảng giữa tháng 7, lúc 21 giờ 5 phút, tôi đạp xe đến một công ty trên đường 2F để đón người nhà thì bị khoảng 10 người cầm gậy, mã tấu tấn công từ phía sau. Tôi phải bỏ chạy, bị chúng cướp mất chiếc xe đạp”.



Sau đó, đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, anh Phan Việt Đức, cũng là một CN trong KCN Vĩnh Lộc, đang đi bộ đến Công ty CP Hải sản S.G để đón người nhà tan ca thì bị nhóm 5 nam, 1 nữ đi trên 3 xe gắn máy dùng gậy đánh tới tấp vào người và cướp điện thoại, bóp tiền rồi ung dung bỏ đi.



Việc CN bị cướp trong KCN Vĩnh Lộc đã xảy ra khá lâu. Chị Nguyễn Mai Thuyên, nhân viên Công ty CP Hải sản S.G, kể lại: “Khoảng 23 giờ ngày 11-5-2009, sau khi tan ca, tôi đang chạy xe máy trên đường 2F thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, cầm cây đánh vào đầu, xô ngã khỏi xe. Tôi cố giữ xe thì bị chúng đạp văng xuống cống thoát nước, cướp xe máy và máy tính xách tay”.



Không chỉ cướp, bọn côn đồ còn lộng hành trong KCN này như chỗ không người. Mới đây, khi tan ca ra về, chị Trần Thị Cúc, CN Công ty CP Hải sản S.G, bị một nhóm 3 người chặn đánh vì cho là chị giật chồng bạn của chúng. “Tôi gào lên là không giật chồng ai cả, chắc lầm với người khác. Tuy vậy, bọn chúng vẫn đá, đấm tôi túi bụi. Những bảo vệ trực gần đó thấy vụ hành hung nhưng không can ngăn”.



Ngoài ra, còn nhiều trường hợp CN nữ bị hăm dọa, sàm sỡ khi đi trong KCN Vĩnh Lộc.



Đã có người tử vong



Chuyện CN của nhiều công ty trong KCN Vĩnh Lộc bị đánh, cướp xảy ra khá thường xuyên. Trước tình hình nguy hiểm này, vừa qua, lãnh đạo Công ty CP Hải sản S.G đã gửi công văn yêu cầu can thiệp đến cơ quan công an địa phương và Ban Quản lý KCN Vĩnh Lộc.



Ngoài phản ánh thời gian qua, nhiều CN của doanh nghiệp này bị cướp, nội dung công văn còn đề cập một CN của họ bị một nhóm người lạ vô cớ đánh trên đường đến công ty dẫn đến tử vong.



Theo quan sát của chúng tôi, đường 2F có nhiều lùm cây to, rất thuận lợi cho các đối tượng xấu ẩn nấp. Con đường này dài khoảng 1 km, có khoảng 10 công ty hoạt động. Tuy nhiên, đèn chiếu sáng chỉ có ở cổng các công ty.



Lúc 23 giờ ngày 10-7, tôi và một người bạn là vệ sĩ chở nhau qua đoạn đường nguy hiểm này. Đang đi, chúng tôi bị 2 thanh niên đi trên xe máy áp sát, bắt dừng xe. Do đã dự đoán trước, cộng với nghiệp vụ của một vệ sĩ, bạn tôi đã giúp chúng tôi thoát sự khống chế của 2 thanh niên nói trên. Trong khi đó, phía sau chúng tôi lại có một nhóm người đi trên xe máy ào ào lao tới.



Trao đổi với chúng tôi, nhiều CN cho biết để an toàn, họ sẽ tìm việc làm khác ở ngoài KCN Vĩnh Lộc.

Ông Nguyễn Minh Hà, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - TPHCM: Đang điều tra ! Chúng tôi đã nghe phản ánh về việc CN bị chặn đánh, cướp giật ở KCN Vĩnh Lộc trong thời gian qua. Chúng tôi đang điều tra, theo dõi các đối tượng. Bên cạnh đó, chúng tôi đề nghị Ban Quản lý KCN Vĩnh Lộc, ban giám đốc của các công ty trong KCN Vĩnh Lộc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CN đề cao cảnh giác khi đi lại lúc ít người và nên đi theo nhóm nhiều người, không nên đi một mình.





Theo Thanh Nhàn (NLĐ)