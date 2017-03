Cướp ngày táo tợn trên Quốc lộ 1A

Sáng 24/8, chị Trần Thị Thanh Ái (cán bộ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tuy An, Phú Yên) trên đường đi công tác bằng xe máy qua xã An Chấn (Tuy An) thì bị hai đối tượng giật túi xách, khiến chị ngã nhào chấn thương.



Chị Ái đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên

Một số người đi đường đã đưa chị Ái đi cấp cứu. Chị bị gãy xương ngón cái tay trái, xây xước vùng mặt và một số chấn thương khác. Công an đang điều tra truy lùng nhóm cướp táo tợn này.



Theo Hoàng Yến (Bee)