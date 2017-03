Cướp tài sản của người buôn vàng đường dài

Ngày 4/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 21 giờ tiến hành điều tra truy xét đã bắt được 3 tên cướp giật tài sản của những người mua bán vàng đường dài.

Công tác điều tra ban đầu đã từng bước làm rõ về băng cướp manh động và có tổ chức này. Khoảng 11h ngày 2/10, trên tuyến QL80 thuộc ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ cướp hết sức táo tợn. Nạn nhân Tiêu Quý Cường (41 tuổi), ngụ tại tỉnh Trà Vinh điều khiển xe môtô mang 40 cây vàng từ thị xã Trà Vinh về thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang bán được 1,2 tỉ đồng. Sau khi bán vàng, trên đường mang tiền về nhà đến địa điểm trên thì bị hai đối tượng đi trên xe môtô cùng chiều áp sát, đạp Tiêu Quý Cường té ngã, để giật túi xách đựng tiền.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lấp Vò kết hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Đến sáng 3/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Anh Kiệt (29 tuổi), ngụ tại khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên; Lê Hoàng Vũ Phương (25 tuổi), ngụ tại khóm Tây An 6, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên và Nguyễn Quốc Long (24 tuổi), ngụ tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Qua công tác khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 175 triệu đồng tiền tang vật, tạm giữ hình sự các đối tượng và truy bắt các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận việc tổ chức cướp giật tài sản: Băng cướp do Hiền ngụ tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cầm đầu (hiện đang bỏ trốn). Hằng ngày Hiền phân công đàn em theo dõi quy luật đi về của những người mua bán vàng đường dài từ các tỉnh đưa về tỉnh An Giang tiêu thụ.

Ngày 2/10, Hiền phân công Hiệp và Nghĩa đợi sẵn tại phà Vàm Cống thuộc huyện Lấp Vò, chờ khi có điện thoại là đi "ăn hàng". Đến gần 11h cùng ngày thì Hiệp và Nghĩa nhận được tin qua điện thoại, cùng sự chỉ điểm của đồng bọn theo sau nạn nhân. Khi đến đoạn đường vắng trên QL80 thuộc xã Bình Thành là chúng ra tay cướp.

Vụ việc đang được điều tra để truy bắt các đối tượng còn lại, xử lý theo pháp luật.





Theo Phương Quỳnh (CAND)