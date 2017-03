Cướp tài sản của người chết

Chinh và Toán cùng đi về. Lúc nằm tại nhà, Toán nhớ dưới bến sông nhà mình có con vịt của ai thường xuyên đến ngủ nên Toán lấy sợi dây chì kẽm kéo ngang đường xuống bến sông để bẫy vịt.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Chinh bơi xuồng qua và rủ Toán nhậu. Sau đó, Chinh đi đến nhà hàng xóm, còn Toán nằm nghỉ tại nhà và cắm điện vào để bẫy vịt.

Cắm điện xong, Toán đi đến nhà hàng xóm nhậu tiếp. Sau đó, Toán và Chinh cùng về, Toán vào nhà, Chinh xuống xuồng đậu ở dưới bến sông. Bất ngờ nghe tiếng la của Chinh. Toán nhớ lại việc cắm điện để bẫy vịt nên nhanh chóng rút phích điện ra và chạy xuống bến sông.

Tại đây, Toán không thấy Chinh nên mò phát hiện xác của Chinh và đưa lên xuồng, lúc này Toán phát hiện trên tay Chinh có chiếc nhẫn nên gở lấy, sau đó mở dây và đẩy chiếc xuồng ra giữa sông. Khi lội vào bờ Toán thấy điện thoại di động trong túi quần của Chinh nên tháo pin ra rồi đem cất giấu vào bụi chuối sau nhà.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 4-9-2011, người dân phát hiện xác của Chinh nằm trên xuồng trôi tắp vào bờ Nam kênh tập đoàn 6, ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Toán về tội giết người.

Đến ngày 27-12-2011, Cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố bổ sung đối với bị can Phạm Văn Toán về tội cướp tài sản. Ngành chức năng tỉnh đang hoàn tất việc truy tố Phạm Văn Toán về 2 tội giết người và cướp tài sản.