Cướp tài sản phó chủ tịch phường ngay tại nhà riêng

Ngôi nhà này nằm cách ngôi nhà gia đình chị đang ở khoảng vài chục mét. Bình thường ban ngày nhà không có ai ở, chỉ dùng làm nơi thờ cúng, tối đến chị mới ra ngủ để trông nhà.

Vào tối ngày 4/5, chị vẫn ra ngủ trông nhà như mọi khi nhưng quay về nhà trong lấy vợt muỗi mà không khóa cửa.

Đến rạng sáng ngày 5/5, tự nhiên chị có cảm giác như có người dùng tay bịt mắt, bóp cổ chị, một người khác dùng tay giữ chặt 2 chân chị lại.

Khi bị bóp cổ chị cố kêu xin bọn chúng muốn lấy gì thì lấy nhưng đừng hại chị. Nhưng chúng không buông tha mà tiếp tục bóp cổ mạnh hơn. Quá hoảng sợ cộng thêm tiền sử bệnh tim, chị đã bị ngất xỉu.

Đến khoảng hơn 1 giờ sáng, khi chị Phụng tỉnh thì không thấy hai tên trộm đâu. Hai tay chị vẫn bị trói bằng dây điện thoại, cổ và chân đau nhức, khắp nhà đồ đạc bị lục tung. Sau khi định thần một lúc, chị chạy ra cửa kêu lên nhờ giúp đỡ.

Theo chị Phụng, hai tên trộm đã lấy đi của chị 1 điện thoại di động hiệu NOKIA; 2 chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 18K và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc ngay sau đó đã được báo Công an quận Cái Răng, hiện Công an quận Cái Răng đã phối hợp với Công an phường Hưng Phú tiến hành phong tỏa hiện trường và tổ chức truy tìm thủ phạm.

Theo Tuấn Dũng (VNN)