Cướp tài sản rồi trốn sang Trung Quốc thay hình đổi dạng

Trước đó, đêm 28-10-2014, Tuấn cùng đồng bọn đột nhập vào phòng trọ, dùng dao gí vào cổ ba nữ sinh viên ở TP Vinh để cướp ba điện thoại và một chiếc laptop. Đến tháng 11-2014, Tuấn cùng băng nhóm tiếp tục xông vào phòng trọ sinh viên Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, dùng kiếm khống chế nạn nhân để lấy điện thoại và tư trang, đồng thời cướp túi xách, điện thoại, tư trang phụ nữ đi đường. Đến ngày 6-2, Công an TP Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam ba kẻ trong băng nhóm cướp trên là Phạm Tú Anh, Phan Hậu Giang, Nguyễn Hữu Tài Linh (cùng trú TP Vinh). Còn Tuấn nhanh chân chạy trốn. Sau đó Công an TP Vinh ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Tuấn.

Thời gian qua, Tuấn sang Trung Quốc thay hình đổi dạng bằng cách nhuộm tóc màu vàng, thay đổi cách ăn mặc, giọng nói… để trốn truy nã. Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án và cử cán bộ ra Móng Cái (Quảng Ninh) xác minh, theo dõi, truy bắt Tuấn. Do vậy, ngay sau khi Tuấn trở về Việt Nam thì bị bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Phạm Hồng Thiên (trú xã Nghi Ân, TP Vinh), đồng phạm trong băng nhóm cướp tài sản trên.

Đ.LAM