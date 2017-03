Cướp taxi bằng… thuốc ngủ

Khi những vụ cướp này xảy ra, nhiều người dân trên địa bàn cảm thấy rất hoang mang.

Vụ cướp xe lúc nửa đêm

Chiều muộn một ngày trung tuần tháng 7/2010, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo: Tại quốc lộ 4, thuộc xã Tiên Bình, huyện Tam Đường vừa xảy ra một vụ cướp taxi. Sau khi cướp xe, các đối tượng chạy về hướng Bình Lư, Tam Đường. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Công an huyện Tam Đường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45). Công an tỉnh và Công an các huyện giáp ranh: Tân Uyên, Than Uyên, Đội CSGT số 2 Bình Lư, Công an xã Bản Bo… truy đuổi và chặn đường chạy của đối tượng.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Tam Đường cùng Phòng PC45 đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ chia thành hai mũi, truy đuổi dọc theo quốc lộ 32 và quốc lộ 4D: Một mũi chạy về hướng Sa Pa, tỉnh Lào Cai; mũi kia chạy theo hướng Tân Uyên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ hơn một giờ đồng hồ, lực lượng truy bắt cùng Công an xã Bản Bo và một số người dân xã Bản Bo đã vây bắt được đối tượng cướp taxi là Vũ Tiến Hồng, 27 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, thu giữ được chiếc xe taxi 25K-1316 là vật chứng của vụ án. Hồng là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo lời khai của Hồng, trước đó anh ta gọi điện cho hãng taxi Nguyệt Nga yêu cầu đón tại phường Tân Phong, thị xã Lai Châu. Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Văn Hiền, 40 tuổi điều khiển xe taxi đã đến đón Hồng. Khi đến xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Hồng bảo anh Hiền dừng xe để đi vệ sinh. Khi anh Hiền vừa giảm tốc độ, Hồng bất ngờ gí dao vào cổ anh nhằm uy hiếp và cướp đi toàn bộ giấy tờ và tài sản, gồm hơn 1 triệu đồng, 2 giấy phép lái xe, ĐTDĐ… Rồi Hồng đẩy anh Hiền ra khỏi xe và cướp luôn chiếc xe taxi tẩu thoát. Hồng điều khiển taxi chạy theo hướng Tân Uyên, khi đến xã Bản Bo thì bị bắt giữ.

Đối tượng cướp taxi bị bắt giữ cùng chiếc xe tang vật

Dùng thuốc mê cướp taxi

Hai đối tượng gây ra vụ cướp xe manh động này là Vũ Đức Dương (32 tuổi, trú tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Văn Minh (32 tuổi, trú tại ngõ 7, Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội). Chúng cũng chọn xe của hãng taxi Nguyệt Nga để ra tay gây án. Hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Anh Trương Văn Tuân - nạn nhân của vụ cướp xe taxi 25K-1318 cho biết, khi anh đang ngồi đợi khách thì thấy hai thanh niên đến thuê anh chở lên Sa Pa (Lào Cai) du lịch. Trên đường đi, hai thanh niên giới thiệu họ là khách du lịch ở Hà Nội lên Tây Bắc tham quan. Ngày đầu, họ bao lái xe mọi chi phí ăn, nghỉ trên đường. Nhưng lần nào uống bia hoặc cà phê họ mời, anh Tuân đều thấy cồn cào buồn nôn. Sau hai ngày đi cùng nhau, khi chuẩn bị qua đèo Sa Pa, vị khách ngồi ghế lái phụ bảo anh Tuân cho lái thử một đoạn. Vì đang buồn ngủ nên anh Tuân đã đồng ý. Khi đi đến quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, đột nhiên vị khách dừng xe, mở cửa ra ngoài bảo đi vệ sinh, vị khách ngồi sau cũng ra theo. Lát sau, một người quay lại cùng con dao trên tay, anh ta đâm mạnh vào người anh Tuân. Dù bất ngờ nhưng anh Tuân tránh được đường dao hiểm rồi vùng chạy thoát vào rừng…

Ngay đêm đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Công an các huyện Tam Đường - Than Uyên - Tân Uyên chặn đường, kiểm tra những đối tượng nghi vấn đi qua khu vực này. Cùng đó, các nhà nghỉ, khách sạn, các khu dân cư trong khu vực cũng được các mũi trinh sát tập trung rà soát, xác minh để tìm những đối tượng nghi vấn. Đến 19h hôm sau, lực lượng Công an đã kiểm tra một chiếc xe khách chạy hướng Hà Nội và phát hiện hai tên cướp đang ở trên đó.

Khi được đưa về trụ sở Công an, chúng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Dương và Minh cho biết, vì không có tiền tiêu xài, nên chúng nảy sinh ý định đến tỉnh khác cướp tài sản. Khi đi, chúng mang theo 4 viên thuốc ngủ, 1 con dao nhọn để làm phương tiện gây án. Chúng lên Lai Châu, vào nhà nghỉ Hương Rừng thuê phòng trọ và chuẩn bị đi cướp. Chúng đã chọn việc cướp xe taxi, và tập trung vào những lái xe có dáng người nhỏ để dễ gây án.

Sau nhiều giờ tìm con mồi, chúng đã chọn được anh Trương Văn Tuân và chiếc xe của anh. Trong mấy ngày đi xe, mỗi lần dừng lại uống nước, ăn cơm, chúng lại tán một viên thuốc ngủ, cho vào đồ uống của anh Tuân rồi đưa anh uống với mục đích làm cho anh buồn ngủ để dễ bề gây án…

Với phương thức thủ đoạn là chọn những đoạn đường vắng, ít người qua lại, đặc biệt là vào đêm, bọn cướp dùng vũ khí nhằm uy hiếp và khống chế các tài xế taxi rồi cướp xe bỏ chạy. Không riêng với địa bàn Lai Châu, các lái xe taxi cần hết sức cảnh giác mỗi khi đi đường dài, đi vào ban đêm. Đặc biệt là đối với các lái xe trẻ cần phải cảnh giác hơn mỗi khi dừng xe, đến những đoạn đường vắng và các khách hàng là nam giới.

Theo Ngọc Sánh - H. Giang (CAND)