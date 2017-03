Cướp taxi, bị tài xế nhốt trong xe

Đại úy Hồ Quang Dũng - Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về hình sự Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa cho biết, cơ quan này đang ra quyết định khởi tố đối với bị can Phạm Sỹ Đại (SN 1996, quê Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đại khai, do hoàn cảnh gia đình, Đại nghỉ học từ năm lớp 8. Ngày 1/3/2013, Phạm Sỹ Đại từ Nghệ An đi Đắk Lắk để kiếm việc làm, ngày 27/3 qua TP-Pleiku. Khoảng 8h sáng ngày 28/3, do không còn tiền ăn uống, tiêu xài nên khi đi tới ngã ba Hoa Lư (TP-Pleiku) thấy anh Nguyễn Đăng Tâm lái xe taxi hãng Mai Linh BKS 81A-009.50 đang đậu bên đường và cầm điện thoại Sam Sung Galaxy SIII, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp. Bị can Phạm Sỹ Đại. Sau đó, Đại thuê anh Tâm chở lên ngã ba Hàm Rồng (TP-Pleiku) với mục đích lợi dụng sơ hở để cướp điện thoại, nhưng khi lên tới nơi thấy đông người nên không thực hiện được. Nhận thấy Đức Cơ là khu vực biên giới nên Đại nói lái xe chở tới Đức Cơ, tới khu vực sau Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Cơ, thuộc tổ 6 thị trấn Chư Ty. Thấy xung quanh vắng người, đối tượng đã quyết định hành động. Đại dùng một sợi dây thừng dài 80cm mang theo vòng phía sau siết cổ anh Tâm. Nhưng vì khá to khỏe, nên sau một hồi vùng vẫy anh Tâm thoát ra và đóng cửa xe lại, đồng thời tri hô người dân đến cứu giúp. Ngay lập tức, người dân đã gọi điện cho Công an thị trấn Chư Ty và Công an huyện Đức Cơ đến để bắt giữ tên cướp. Hung khí của vụ án. Đại bị nhốt trong xe, do cửa xe có chốt nên không biết mở. Đại trèo lên băng ghế tài xế phía trước chui qua cửa sổ thoát ra ngoài thì bị anh Tâm cầm đá ném tới tấp. Đại liền lấy một con dao bấm mang theo trong người ra hù dọa rồi bỏ chạy vào rừng cao su gần đó. Khoảng 30 phút sau thì bị công an thị trấn Chư Ty kết hợp với công an huyện Đức Cơ truy đuổi và bắt giữ.