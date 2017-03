Cướp tiệm vàng để kiếm tiền nuôi bạn gái mang bầu

Ngày 29-6, công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Huy (33 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) là nghi can đã xông vào tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo (phường Long Bình, TP Biên Hòa) đập vỡ tủ kính để cướp tài sản.





Tủ kính của tiệm vàng bị Huy đập vỡ

Tại cơ quan công an, bước đầu khai nhận chỉ một mình thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên. Theo đó, do thời gian này Huy sống cùng một người bạn gái đang có bầu sắp sinh nhưng không có tiền trang trải cuộc sống nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào tiệm vàng để cướp.





Huy bị người dân đánh bất tỉnh

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hơn 20 giờ ngày 28-6, tại tiệm vàng Kim Châu Quốc Bảo (phường Long Bình, TP Biên Hòa) bất ngờ xuất hiện một thanh niên (khoảng 25 tuổi) bịt mặt, đội mũ lao vào dùng dùi cui gỗ đập mạnh vào tủ đựng vàng.

Thấy vậy, quản lý tiệm vàng đã la hét lớn nên thanh niên này quay lưng tháo chạy nhưng đã bị nhân viên giữ xe và người dân vây bắt. Sau đó, thanh niên bị những người có mặt đánh bất tỉnh nên lực lượng chức năng đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.