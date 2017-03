“Cướp” tiền của chính mình!

Tối 12-7, N. trình báo vừa bị bốn thanh niên tấn công cướp đoạt hai triệu đồng. Tại hiện trường, công an tìm thấy xe máy của N. bị ngã, mũ bảo hiểm bị đập vỡ, nhiều tờ giấy bạc 100.000 đồng rơi vãi cạnh đó. Tuy nhiên, lời khai của N. mâu thuẫn ở chỗ bị cướp tấn công nhưng N. vẫn bình an vô sự (?). Qua đấu tranh, “người bị hại” khai chính mình dựng vụ cướp giả để che giấu khoản tiền bị thiếu do lỡ ăn chơi.