Cướp tiền triệu bằng… hai cốc thủy tinh

Sáng 23/6 , cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã hoàn tất hồ sơ, đề nghị khởi tố Tạ Văn Thượng (26 tuổi, trú tại thôn Liêu Xá, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai làm rõ: Khoảng 12h ngày 20/6, anh Lò Văn Thơ (trú tại xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) xuống đến chân cầu Giẽ đã gặp Nguyễn Văn Quý, lái xe taxi hãng Việt Nam. Thấy anh Thơ đi bộ, lái xe Quý điều khiển xe ôtô chạy theo mời anh Thơ đi xe nhưng bị từ chối…

Cùng lúc này, Tạ Văn Thượng (lái xe ôm) đi đến, tên này dùng hai chiếc cốc thủy tinh đập vào nhau đe dọa anh Thơ, đồng thời bất ngờ đẩy anh Thơ ngồi vào ghế trước của xe ôtô. Trước thái độ hung hãn của tên Quý, anh Thơ sợ hãi, buộc phải làm theo yêu cầu của Quý. Khi anh Thơ ngồi vào ghế thì Thượng cũng ra phía ghế sau ngồi, trên tay hắn vẫn lăm lăm cầm hai chiếc cốc thủy tinh.

Trong khi Quý điều khiển xe ôtô đi chầm chậm thì tên Thượng ngồi ở phía sau liên tục tra hỏi nạn nhân có bao nhiêu tiền. Vì sợ bị Thượng đánh đập, anh Thơ răm rắp trả lời các câu hỏi. Sau khi lấy được tiền của anh Thơ (1 triệu đồng) Thượng trả chiếc ví cho người bị hại, lúc này trong ví còn lại 130 nghìn đồng… Không dừng lại ở đó, khi anh Thơ xuống xe tên Thượng cũng đi theo, tiếp tục đe dọa rằng nếu không đưa tiền sẽ ném xuống cầu khiến anh Thơ sợ hãi, buộc phải đưa tiếp cho hắn 100 nghìn đồng.

Sau khi bị mất tài sản, anh Thơ đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai trình báo. Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã dẫn giải nạn nhân quay lại hiện trường và anh Thơ đã phát hiện ra chiếc xe taxi do Quý điều khiển. Song Quý không biết rõ địa chỉ của người xe ôm đã lên xe với anh ta, chỉ biết người này quê ở huyện Thường Tín.

Căn cứ vào đặc điểm nhận dạng do người bị hại cung cấp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an huyện Thượng Tín đã rà soát đối tượng hành nghề xe ôm ở các xã, có nhận dạng trùng khớp với lời khai của người bị hại và bắt giữ được Thượng vào lúc 16h ngày 21/6.

Qua đấu tranh, Thượng đã khai nhận hành vi phạm tội, số tiền chiếm đoạt được Thượng đã dùng để chi tiêu cá nhân.

Đây là vụ cướp tài sản thứ 2 xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai, đối tượng cướp tài sản của khách đi xe ôm hoặc xe taxi. Vụ án trên, cũng là bài học cảnh giác cho các khách ngoại tỉnh về Hà Nội, không nên xuống xe ở các quãng đường vắng, ít người qua lại.

Trong trường hợp thuê xe taxi phải ghi nhớ được hãng xe taxi, biển kiểm soát xe và số hiệu của lái xe. Trường hợp bị các đối tượng đe dọa cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản cần phải làm theo yêu cầu của bọn chúng, sau đó đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.



