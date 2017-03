Cướp trên đường cao tốc

Sau một tuần gây án, cả ba đối tượng đã bị công an huyện Phú Xuyên phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào hồi 23h ngày 6-10-2010, anh Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1973) có HKTT ở thôn Văn Giáp, Văn Bình, Thường Tín đi xe máy Airblade BKS: 30X5-9053 từ TP Nam Định về quê Văn Bình, Thường Tín. Khi đi đến địa điểm km210 đường cao tốc Quốc lộ 1B bị 3 đối tượng đi trên một xe máy Dream không rõ BKS, từ phía sau vượt lên ép xe của anh Khanh vào lề đường và dùng tuýp nước vụt vào người anh Khanh. Bị đánh bất ngờ, anh Khanh ngã xuống đường và theo phản xạ anh vùng dậy bỏ chạy. Không để cho “con mồi” chạy thoát, hai trong ba đối tượng tiếp tục cầm tuýp sắt đuổi theo đánh anh Khanh.

Cả hai tên khống chế rồi lục soát người anh Khanh lấy đi một ví da màu nâu bên trong có một số giấy tờ tùy thân. Không dừng lại ở đó, cả ba tên cướp luôn chiếc xe máy của anh Khanh bên trong cốp xe đựng 5 triệu đồng, 4 con dấu và một quyển sổ thuế cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm khuya trên đoạn đường thưa dân cư ít người qua lại nên đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo tường trình của người bị hại, ba đối tượng gây án đều trong độ tuổi từ 20-25 người nhỏ gầy, cao khoảng 1m60-1m65, trong đó có một đối tượng có nước da đen. Trung tá Nguyễn Văn Nhâm-Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra công an huyện Phú Xuyên cho biết: “Trước những thông tin ít ỏi từ người bị hại cung cấp, cơ quan CSĐT đã tập trung khoanh vùng, rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Được sự giúp sức của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh được các đối tượng nghi vấn gây án hiện đang ở Nam Định”.

Trong đêm 11-10, một tổ công tác đã xuống thành phố Nam Định truy bắt các đối tượng. Đến 7h ngày 12-10, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lưu Đức Cảnh (SN 1990) đang lẩn trú tại quê ở xã Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định là đối tượng cầm đầu trong vụ án.

Lưu Đức Cảnh khai nhận, trong đêm 6-10 Cảnh đã cùng hai tên đồng bọn là Đặng Quang Khải (SN 1990) và Lưu Văn Ngọc (SN 1993) đều có HKTT tại Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định thực hiện vụ cướp tài sản của anh Khanh tại Phú Xuyên. Trước khi đi, Cảnh bàn với Khải và Ngọc chuẩn bị hai tuýp sắt với chiều dài 50cm làm hung khí. Sau khi cướp được chiếc xe máy của anh Khanh, cả bọn mang lên Thái Nguyên và gửi nhờ một người bạn ở trường ĐHSP Thái Nguyên rồi Đức về Nam Định trước. Nhận định hai đối tượng Khải và Ngọc hiện vẫn đang ở trên Thái Nguyên có thể đón xe về Nam Định, tổ công tác liền chia làm hai mũi một mặt lên Thái Nguyên truy tìm và thu hồi tang vật đồng thời một mũi công tác tổ chức đón lõng hai tên trên đường chúng về Nam Định. Đến 17h cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt gọn hai đối tượng còn lại trong vụ án là Đặng Quang Khải và Lưu Văn Ngọc.

Tại Đội cảnh sát điều tra công an huyện Phú Xuyên, qua đấu tranh khai thác, cả ba đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ trước khi gây ra vụ cướp xe máy của anh Khanh, đối tượng Lưu Đức Cảnh vừa mới đi tù về và đã gây ra một vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Nam Trực. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi các tang vật trả lại người bị hại đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo Thanh Hương (ANTĐ)