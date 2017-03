Cướp túi xách của sinh viên, bị CSGT tóm gọn

Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM vừa cho biết hai đối tượng cướp giật bị Đội CSGT Rạch Chiếc bắt đã được bàn giao cho công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương).



Một đối tượng bị ngã xuống đường liền chạy bộ tẩu thoát nhưng không được. Ảnh: THANH TÚ

Theo đó, vào khoảng 15g ngày 28-3, tại giao lộ Đền Hùng - Đông Hòa (khu vực ngã ba 621, Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng CSGT đội CSGT Rạch Chiếc đang giao ca thì bất ngờ nghe tiếng truy hô “cướp, cướp…” của người dân.

CSGT phát hiện một người mặc áo sơ mi màu trắng đi xe máy 68S1-9329 có chở theo một nam thanh niên lưu thông với tốc độ cao.

Nhận định có thể đây là hai đối tượng cướp mà người dân truy hô, các CSGT đã nhanh chóng đuổi theo. Bị CSGT áp sát xe, hai người này té xuống đường. Thanh niên ngồi phía sau xe cầm một túi xách màu hồng chạy bộ băng qua tuyến Quốc lộ 1 và đường song hành trước khu du lịch Suối Tiên nhằm trốn thoát. Bị đuổi rát, người này quăng balo xuống đường nhưng không thoát. Thanh niên còn lại cũng nhanh chóng bỏ chạy bộ vào khu vực nhà dân cũng bị tóm gọn.





Theo kết quả điều tra ban đầu, một trong hai người tên Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi, ngụ quận 9). Nạn nhân trong vụ cướp là sinh viên, trong túi xách có 200.000 đồng, một Iphone 5.



Do vụ cướp được thực hiện tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) nên họ được bàn giao cho công an phường Đông Hòa để điều tra giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, công an còn phát hiện một túi xách khác mà đối tượng đang giữ. Trong đó có đến 34 triệu đồng, Giấy đăng ký xe biển số 28Y-3320, Giấy phép lái xe và Giấy Chứng minh nhân dân mang tên Quách Ngọc Phương cùng một số vật dụng cá nhân.