Cướp và hiếp để... trả thù giúp bạn

Hai đối tượng Phan Văn Hòa và Trần Đức Duy



Ngày 30/7, Công an quận Liên Chiểu cho biết đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp, hiếp dâm táo tợn tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) gồm: Phan Văn Hòa (SN 1991, trú tổ 24, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Đức Duy (SN 1995, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).





Trước đó, vào ngày 22/7, Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhận tin báo của người bị hại là chị Đ.T.L. (SN 1996, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về việc mình bị hai thanh niên cướp tài sản và hiếp dâm. Từ những đặc điểm mô tả nhận dạng, cùng những thông tin từ một đối tượng liên quan có tên nick name Nobaby_tk, lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã sàn lọc đối tượng nghi vấn, nổi lên một đối tượng nữ có tên Nguyễn Thị Kiều Oanh (tức Nơ xù, SN 1992, trú tổ 40, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đối tượng Oanh được mời lên trụ sở Công an làm việc.





Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Oanh đã thú nhận hành vi phạm tội. Qua lời khai của Oanh, lực lượng công an tiếp tục truy bắt được 2 kẻ gây ra vụ cướp của, hiếp dâm chính là tên Phan Văn Hòa (bạn trai của Oanh) và Trần Đức Duy. Theo khai nhận của các đối tượng này, do giữa Đ.T.L. và Nguyễn Thị Kiều Oanh có quen nhau trên mạng và gia nhập hội games thủ Audition từ trước.



Tuy nhiên, Oanh cho rằng L. tuy nhỏ tuổi nhưng “hỗn láo” nên Oanh tức giận và bàn với Hòa và Duy để đánh dằn mặt.



Khoảng 18h30 ngày 21/7, cả ba điện thoại rủ L. đi về hướng đường Nguyễn Trãi (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Thấy đường vắng, Oanh tránh mặt, còn Hòa và Duy đánh dằn mặt L. như kế hoạch, đồng thời cướp luôn điện thoại di động của L. Chưa hết, Duy ra đường canh, còn Hòa một mình thực hiện hành vi đồi bại với L. Gây án xong, Duy và Hòa chở nhau ra địa điểm hẹn để gặp Oanh.



Theo Công Bính (Dân trí)

Hiện Công an quận Liên Chiểu đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hòa và Duy về các hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”. Riêng Nguyễn Thị Kiều Oanh, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục làm rõ hành vi chủ mưu và “không tố giác tội phạm” để xử lý theo quy định của pháp luật.Để kịp thời biểu dương sự nỗ lực và khích lệ tinh thần đấu tranh với tội phạm của tập thể Công an quận Liên Chiểu, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã quyết định khen thưởng đột xuất 3 triệu đồng cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Liên Chiểu và 2 cá nhân.