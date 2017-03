Cướp vàng láng giềng để có tiền… cưới vợ

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Điệp, ngụ tại thôn Xuân Lộc, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh để điều tra hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Điệp và tang vật vụ án

Trước đó, ngày 27-10, Điệp đột nhập vào nhà bà Đường Thị Châu (SN 1948, ở cùng thôn), dùng gậy đập vào gáy bà Châu, khiến bà bất tỉnh. Sau đó, Điệp lục soát người bà Châu và lấy cắp đôi khuyên tai rồi đem cất giấu trên đồi sắn.

Nhận được thông tin, công an huyện Như Thanh đã phối hợp với công an xã Xuân Khang điều tra. Đến ngày 31-10, Công an huyện Như Thanh đã thu thập đầy đủ chứng cứ và bắt tạm giam đối tượng Điệp.

Theo lời khai ban đầu của Điệp, do không có tiền để cưới vợ, biết bà Châu đeo vàng trên người lại ở một mình, nên Điệp đã nghĩ cách cướp vàng của bà.