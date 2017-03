Cướp với thủ đoạn tàn độc lộng hành trở lại

Công an quận Bình Tân, TP.HCM hiện đang thụ lý điều tra, truy xét cùng lúc hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn quận này. Đáng nói thủ đoạn gây án của các nhóm cướp khá tàn độc, cực kỳ nguy hiểm đang có dấu hiệu quay trở lại.

Siết cổ, cướp xe giữa ban ngày

Trưa 8-4, phóng viên đến Bến xe Chợ Lớn tìm gặp ông Nguyễn Hữu Phước, nạn nhân bị hai thanh niên giả đi xe ôm rồi cướp xe. Với vẻ mặt đau khổ, ông Phước cho biết ông vẫn chưa ổn định lại được công việc sau khi bị cướp mất chiếc “cần câu cơm” và may mắn thoát nạn.

Ông Phước kể khoảng 15 giờ 30 chiều 3-4, khi ông đang đứng đậu xe tại cổng số 4 Bến xe Chợ Lớn thì có hai thanh niên tuổi khoảng trên dưới 20 đi bộ từ đường Lê Quang Sung đến thuê chở đi. Hai thanh niên này một người cao khoảng 1,7 m, người còn lại nhỏ con hơn, cao tầm 1,6 m. Khi được yêu cầu chở đến đường Tên Lửa, quận Bình Tân, ông Phước ra giá 40.000 đồng và hai đối tượng lập tức đồng ý, không trả giá. Suốt trên đường đi ông Phước không thấy hai đối tượng có biểu hiện gì lạ mà chỉ nghe cả hai có thoảng mùi bia rượu.





Ông Phước kể lại việc bị bọn cướp siết cổ, đánh rồi cướp xe máy. Ảnh: Hoàng Tuyết. Thành viên trong băng cướp giết - cướp xe ôm, vừa bị Công an TP.HCM đề nghị truy tố. Ảnh: CTV

Khi đến giao lộ đường Tên Lửa - đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân theo yêu cầu thì bất ngờ hai thanh niên đổi ý nói: “Chưa gặp bạn nên chưa có tiền trả” và yêu cầu ông Phước đi tiếp rồi sẽ trả thêm tiền. Bất ngờ khi đến cuối đường số 5 gần một bãi đất trống vắng người, đối tượng nhỏ con ngồi giữa chồm lên dùng tay siết chặt cổ ông Phước. Nạn nhân cố la lên thì tên cướp càng siết chặt và chửi thề: “Tao sẽ giết mày”. Lúc này ông Phước thấy phía trước có hai bảo vệ của một công ty gần đó nên định chạy lên cầu cứu thì đối tượng càng siết chặt cổ ông, đồng thời đối tượng to con ngồi sau nhảy xuống đạp ngã xe nạn nhân. Tên cướp nhỏ con lúc này vừa một tay siết cổ, tay còn lại lấy dao ra kề vào cổ ông Phước định xuống tay. Ông Phước kể: “Tôi sợ quá, chỉ biết vùng vẫy thiệt mạnh nên tay nó bị dính vào dao chảy máu, thừa lúc đó tôi chạy lên phía có hai bảo vệ”. Khi thấy ông Phước bỏ chạy, hai đối tượng lập tức cướp xe rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo nạn nhân, lúc bị hai tên cướp tấn công, ông kêu la đến khan tiếng nhưng vì khu vực vắng người và hai tên cướp có dao nên một vài người ở gần đó cũng không dám lại gần. Sau đó ông Phước đã đến Công an phường Bình Trị Đông B trình báo, tài sản của ông bị mất là chiếc xe hiệu Jupiter cùng giấy tờ xe và CMND.

Liên tục xảy ra cướp

Cũng trong ngày 3-4, ngoài vụ cướp kể trên, chỉ mấy giờ sau tại quận Bình Tân lại xảy ra một vụ cướp tàn độc khác nhắm vào xe ôm.

Cụ thể đêm 3-4, ông Nguyễn Hồng Phát (63 tuổi, quê Long An, tạm trú quận Bình Tân) đang đậu xe bắt khách trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân thì có hai thanh niên đi đến nhờ ông Phát chở về đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Dọc đường hai thanh niên yêu cầu ông chở chúng đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường. Khi đến bãi đất trống ở số 161 đường Tập Đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân thì từ phía sau một trong hai tên dùng hung khí đánh vào đầu ông Phát bất tỉnh. Sau một lúc ông tỉnh dậy thì phát hiện xe máy hiệu Wave S của mình đã bị cướp nên tri hô rồi trình báo cơ quan công an.

Chưa hết, hai hôm sau, rạng sáng 5-4, chị Ma Ry (21 tuổi, ngụ quận 7) chạy xe máy trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khi đến trước nhà số 1A đường Đỗ Năng Tế thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên một xe máy vượt lên, thô bạo ép xe chị vào lề. Khi chị Ma Ry còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên ngồi sau nhảy xuống dùng tay đánh tới tấp vào mặt chị rồi cướp xe máy của chị tẩu thoát. Bị đánh bất ngờ vào lúc rạng sáng, đường vắng vẻ, không ai can thiệp nên chị đành chịu mất xe. Sau đó chị mới kêu cứu và trình báo công an địa phương.

Đáng nói địa bàn quận Bình Tân từ trước đến nay khá bất ổn bởi nạn cướp, đặc biệt là cướp nhắm vào người hành nghề xe ôm. Thủ đoạn của những băng cướp này là điều xe ôm từ nơi khác đến khu vực vắng vẻ để thuận tiện ra tay. Đặc biệt các băng cướp không chỉ gây án lúc nửa đêm về sáng mà tiến hành cướp bóc ngay ban ngày, lúc vừa chập choạng đêm xuống.

Việc cướp bóc xảy ra liên tục trong thời gian ngắn tại quận Bình Tân khiến người dân rất hoang mang. Dư luận đang chờ Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân có những giải pháp triệt phá các băng cướp và ngăn chặn ngay tình trạng bất an này.

TUYẾT KHUÊ