Cướp xe Air Blade của đôi nam nữ

Khoảng 5h sáng 4/2, tổ công tác Đại đội 12 Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phát hiện một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn đã kiểm tra.



Người này khai là Hồ Đức Trung, 19 tuổi ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Tuy nhiên, giấy tờ chiếc xe Air Blade biển Nghệ An lại mang tên Nguyễn Văn Hùng (ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu). Trung và xe bị đưa về trụ sở công an quận Hoàng Mai làm rõ.



Trung thừa nhận, chiếc xe là tang vật vụ cướp anh ta cùng bạn là Hồ Viết Triều (20 tuổi, cùng địa chỉ với Trung) gây ra. Khoảng 20h ngày 3/2, Trung và Triều đi qua khu vực đê chắn biển thuộc xã Quỳnh Nghĩa, phát hiện đôi nam nữ đứng tâm sự, bên cạnh là chiếc xe máy.



Trung gí dao nhọn khống chế, cướp chiếc xe máy trên và mang ra Hà Nội tiêu thụ. Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao Trung cùng tang vật vụ án cho công an huyện Quỳnh Lưu xử lý theo thẩm quyền.



Theo Hoàng Việt (VNE)