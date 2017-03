Cướp xe để chạy trốn công an nhưng không thoát

Theo hồ sơ ban đầu, đêm 5-9, sau khi nhậu cùng mấy người bạn, Phong về quán cà phê Xì Tin (huyện Long Điền) ẩn náu. Sáng 6-9, Công an xã Phước Hưng bất ngờ kiểm tra quán cà phê Xì Tin, lập biên bản tạm giữ hai cây mã tấu và mời Phong về trụ sở làm việc. Tại trụ sở, lợi dụng lúc công an xã đang lập biên bản, Phong cướp lấy một cây mã tấu rồi chạy thoát. Chạy ra ngoài, Phong dùng mã tấu chặn người đi đường, uy hiếp cướp xe máy của anh Vũ Văn Thỏa (ngụ thị trấn Long Hải) để tẩu thoát. khi Phong chạy xe đến TP Bà Rịa thì bị các lực lượng công an truy đuổi bắt giữ.

TK