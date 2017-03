Cướp xe máy táo tợn trên đường đi xin việc

Trước đó, tối ngày 28-2, Hạnh đón xe khách từ TP Cần Thơ đến tỉnh Bình Dương để xin việc làm. Khi đến khu công nghiệp Visip (thị xã Thuận An), Hạnh phát hiện một nữ công nhân đang nói chuyện điện thoại nên quyết định ra tay cướp tài sản. Lập tức, Hạnh lao vào đánh tới tấp vào người phụ nữ này khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Nhận được tin báo, công an thị xã Thuận An nhanh chóng điều tra truy bắt nghi can. Qua truy xét, các trinh sát đã bắt giữ Hạnh khi đang mang xe máy đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội như trên.