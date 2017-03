Cướp xe ôm ở Mỹ Đình để đi ăn trộm

3 đối tượng liên quan đến vụ cướp



Đến nơi, một thanh niên xuống xe đi vào trụ sở một công ty gần đó. Chừng 5 phút sau, anh ta quay ra, đề nghị chở tiếp về làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình. Anh Tú từ chối do thấy hai thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Hai thanh niên đồng ý với điều kiện anh Tú phải chở họ ra đường Lê Đức Thọ để tiện thuê xe ôm khác. Khi anh vừa quay đầu xe thì bị thanh niên ngồi giữa dùng dao nhọn cứa vào cổ.



Do đã cảnh giác nên anh Tú kịp gạt tay đối tượng rồi nhảy ra khỏi xe chạy về phía trước. Hai thanh niên liền cướp chiếc xe máy Wave BKS 29U-09180, tẩu thoát về phía đường Hồ Tùng Mậu.Thượng tá Nguyễn Văn Lân đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện khẩn trương rà soát các đối tượng nghi vấn.



Sáng 26/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ 2 nghi can là Nguyễn Mạnh Linh (quê Điện Biên, hiện lang thang tại Hà Nội) và Trần Hoàng Vũ, ở phố Thợ Nhuộm. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận, quen nhau qua mạng rồi rủ nhau đi trộm, cướp để có tiền tiêu xài.



Sau khi cướp xe máy của anh Tú, chiều 26/10, Linh dùng chiếc xe này chở Trần Văn Cường ở tổ 15 phường Mai Động, quận Hoàng Mai đi trộm cắp chiếc xe máy Wave Alpha BKS 11X1-018.27 trên phố Lĩnh Nam. Cường và Linh sử dụng chiếc xe máy trộm cắp này, đưa chiếc xe cướp được của anh Tú cho tên Vũ sử dụng.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Linh, Trần Hoàng Vũ về hành vi cướp tài sản; tạm giữ Trần Văn Cường về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng.





Theo HA (Bee)