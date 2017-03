Cướp xe ôm trong rừng

Ngày 13-6, Cơ quan Điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An kết thúc hồ sơ chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Thiên Phúc, Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Phi Thoàn, Trần Tấn (cùng ngụ huyện Bến Lức) và Trần Quốc Duy (ngụ xã Tân Trạch, huyện Cần Đước - Long An) về tội cướp tài sản.

Rạng sáng 4-2, Phúc điện thoại cho đồng bọn bàn nhau đến khu dân cư Hoàng Long thuộc thị trấn Bến Lức tìm các đôi tình nhân đang tâm sự để cướp tài sản. Tại đây, chúng phát hiện 3 người đàn ông đang ngồi nhậu, Phúc dùng mã tấu khống chế cho đồng bọn cướp 3 ĐTDĐ và gần 1 triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn khai đã cướp của một số người khác trên Quốc lộ 1 nhưng nạn nhân không dám tố cáo. - Cùng ngày, một số chiến sĩ quân đội đóng quân tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát hiện một người đàn ông bị chém nhiều nhát, đa chấn thương vùng đầu nằm thoi thóp bên đường. Theo xác minh của công an, người đàn ông này tên Lùng Văn Sy (SN 1957, ngụ TP Biên Hòa), hành nghề chạy xe ôm. Ngày 12-6, có một thanh niên khoảng 20 tuổi thuê ông Sy chở về huyện Long Thành (Đồng Nai), đến rừng tràm Long Bình, người này dùng dao tấn công ông Sy và cướp xe. Theo H.Minh - K.Cương (NLĐ)