Cướp xe ôm vì... ngán mì gói

Như thường lệ, tối 25-7, cơn mưa đêm dai dẳng làm cho khí trời se lạnh, anh Giàu đang rầu rĩ đợi đón khách thì có hai thanh niên đến hỏi chở về ngã tư 550, cạnh khu công nghiệp Sóng Thần, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau đoạn đường khá dài, họ chỉ anh chạy vào một con đường đất cạnh vườn tràm cách ngã tư 550 khoảng 200m rồi bảo dừng xe. Bất ngờ hai vị khách lộ nguyên hình là kẻ cướp, dùng dao đâm vào đầu anh Giàu. Rất may nhờ chiếc mũ bảo hiểm cản lại nên anh chỉ bị thương nhẹ, anh bỏ xe chạy thoát thân. Hai tên cướp chiếc xe máy hiệu Wave, màu đỏ, biển số: 51K3-9700 tẩu thoát. Anh Giàu nhờ người đi đường giúp đỡ đưa đến trung tâm y tế băng bó vết thương rồi đến công an trình báo. Anh cho biết hai tên cướp cao khoảng 1m60 đến 1m65, đều nói giọng miền Bắc, da ngăm đen. Công an huyện Thuận An tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi anh Giàu bị tấn công, thu được một con dao Thái Lan.

Trong lúc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thuận An tiến hành điều tra truy xét, khoảng 2 giờ sáng 28-7 lại xảy ra vụ cướp xe ôm táo bạo cũng ở khu vườn tràm gần ngã tư 550. Công an huyện Thuận An phối hợp với Công an xã Bình Hòa nhanh chóng huy động lực lượng phong tỏa khắp khu dân cư 434, ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa nhằm không cho bọn cướp chạy thoát khỏi khu vực.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1974, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, anh đón hai tên cướp tại ngã tư cầu vượt Bình Phước chở đến khu ngã tư 550. Sau một hồi chỉ đi tìm nhà người quen, đến con đường đất đỏ chúng bảo đến nơi rồi dừng xe. Anh Minh chưa kịp đá chân chống, hai tên cướp dùng dao tấn công. Mặc dù bị thương ở vai, anh Minh cố chạy vào khu dân cư kêu cứu, báo động người dân và công an xã phong tỏa các ngả đường. Đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng đã bắt giữ được một tên cướp khi hắn đang ẩn mình trong lùm cây cùng với chiếc xe máy của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai nhận là Hoàng Công Quảng (SN 1990) cùng với Nguyễn Văn Minh (SN 1988, đều ngụ xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã cướp xe của anh Minh. Một ngày sau, trinh sát bắt được tên Minh khi hắn đang chuẩn bị bỏ trốn về quê. Bọn chúng khai đã cướp xe của anh Giàu, mang bán được 2,5 triệu đồng.

Quảng, Minh là bạn bè cùng quê vào TPHCM xin việc làm nhưng chưa được. Do mấy ngày liền chỉ ăn mì gói, cả hai lại không có tiền nên rủ nhau tìm xe ôm để cướp.

Vụ cướp đầu quá dễ dàng nên khi hết tiền chúng tiếp tục đi cướp. Nhưng lần này dây sên xe bị sút, Minh bảo bỏ xe chạy bộ, Quảng không đồng ý. Khi Quảng đưa xe vào vườn tràm gắn sên thì lực lượng phong tỏa đã bắt giữ.





Theo SONG NGÂN (CATP)