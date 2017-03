Cướp xe táo tợn về đưa cho vợ đi chợ

Ngày 2/12, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ điều tra, truy xét đối tượng Nguyễn Trung Phi (sinh 1988, ở tỉnh Bình Thuận, tạm trú Quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.



Trước đó, tại ngã tư đường số 7 – Quốc lộ 1A thuộc Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân xảy ra vụ cướp xe táo tợn. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoa (sinh 1973, trú Quận Bình Tân), đi xe máy hiệu Dream đang dừng đèn đỏ.



Lúc này, 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe Wave chạy tới dùng dao uy hiếp và dùng chân đạp vào xe làm anh Hoa ngã xuống đất. Anh Hoa hoảng sợ bỏ xe chạy bộ, khoảng 03 phút sau, anh Hoa quay lại thì phát hiện mất xe.



Đến 1h30 ngày 1/12, Công an phường Bình Hưng Hòa B tuần tra phát hiện Lê Thị Hồng Thu (sinh 1990, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú Quận Bình Tân) đi xe của anh Hoa nên mời về Công an Phường làm việc.



Qua khai thác, Thu khai nhận sau khi uống cà phê ở ngã tư An Sương với chồng là Phi, Thu đã lấy xe Dream trên của Phi để về nhà và không biết xe trên là tài sản của vụ cướp. Ngay lập tức công an đã đến chỗ phi cư ngụ và đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra lãm rõ.





Theo Quỳnh Mai (VTC News)