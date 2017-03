Cướp xe, trộm tiền để bao gái

11h trưa 10/11, chị N. lái chiếc xe ôtô Altis chở theo cậu con trai (9 tuổi) đi đón con gái (6 tuổi) tại một trường học trên đường 2,5 (thuộc phường Nhân Chính).



Do chủ quan nên khi vào đón con gái, chị N. để lại cậu con trai ngồi trên ôtô, không rút chìa khóa xe, không chốt cửa, túi xách đặt ở trên ghế bên trong có số tài sản trên. Khi chị N. đón con gái ra đến đầu ngõ, phát hiện trong xe có bóng người nên vội chạy đến nhưng đối tượng nhanh chóng lái xe bỏ chạy. Chị N. đuổi theo bám vào cánh cửa xe cố giữ lại nhưng đối tượng đã rồ ga làm chị ngã xuống đường, gây chấn thương vùng mặt và 2 cánh tay.









Phạm Văn Huy và chiếc xe của chị N. bị hắn đột nhập để trộm cắp tài sản.



Nhận được tin báo, công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc xe và cháu bé. Khoảng 45 phút sau, Công an quận nhận được tin chiếc ôtô đã được đối tượng bỏ lại ở khu vực ngõ 52 Quan Nhân (phường Trung Hoà). Cháu trai cũng được an toàn và đang ở gần đấy. Tài sản để trong túi chị N. đã bị đối tượng lấy đi mất.Được sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Công an một số địa phương, nhất là Công an quận Long Biên, đến ngày 20/12, các anh đã bắt giữ được đối tượng Huy khi đang lẩn trốn ở khu vực Long Biên.Tại cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Dù bản thân đã có vợ con ở quê nhưng trong quá trình làm việc ở Hà Nội, Huy đã phải lòng cô gái tên N.T.T. (20 tuổi), quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Để có tiền bao người đẹp, Huy đã nghĩ ra kế hoạch trộm cắp tài sản.Trong khi lang thang trên đường tìm cơ hội “ra tay”, phát hiện chị N. sơ hở nên y đã chui vào xe ôtô để lục soát tài sản… Lấy được số tài sản, Huy đem điện thoại và ví đắt tiền tặng cho người tình, toàn bộ số tiền cũng đưa cho T. giữ để chi tiêu cá nhân cho cả hai.Hiện số tài sản gồm 1.000 USD; 15 triệu đồng; 1 điện thoại iPhone 4S; 1 ví LV trị giá khoảng 15 triệu đồng, cơ quan Công an đã thu hồi được một phần để trả lại chị V.T.N.