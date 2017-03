Cướp xong dây chuyền, "tẩu" vào lô cao su

Vào khoảng 9h30 ngày 9/1, chị Nguyễn Thị Lý (45 tuổi), trú tổ 2, ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước điều khiển xe môtô BKS 93H9-4121 đi trên đoạn đường liên thôn thuộc xã Thuận Phú (Đồng Phú) thì bị 2 đối tượng đi trên xe môtô Exciter từ phía sau vượt lên ép vào lề đường và dùng tay giật sợi dây chuyền vàng 18k (2,8 chỉ) trên cổ chị Lý rồi tăng ga tẩu thoát vào khu vực lô cao su thuộc ấp Tân Phú gần đó.

Nghe tiếng tri hô cướp của chị Lý, đồng chí Nguyễn Hồng Vĩnh - Công an viên xã Thuận Phú và Thiếu úy Phạm Quang Trung - Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính - Công an huyện Lộc Ninh đi công tác cùng với một số quần chúng nhân dân ở đây truy đuổi và vây bắt được 2 đối tượng bàn giao cho Công an xã Thuận Phú xử lý.

Tại cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng khai tên là Nguyễn Su (26 tuổi) và Nguyễn Dương Trường Hận (23 tuổi) đều trú xã Phú Riềng (Bù Gia Mập).

Trước đó khoảng 1 giờ, chúng đã gây ra một vụ cướp túi xách của 2 người phụ nữ đi xe môtô BKS 93K1-035.43 tại khu vực nghĩa trang xã Thuận Lợi (Đồng Phú).





Theo Minh Chính (CAND)