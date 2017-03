Cứu bà mẹ 75 tuổi bị con nuôi kề dao vào cổ

Ngày 10/9, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Biên Cương (37 tuổi, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là mẹ nuôi của y, bà Trần Thị Dương (75 tuổi, ở đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng).



Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 13h30 phút ngày 9/9, nhiều người dân sống xung quanh hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Dương phát ra từ căn hộ của bà. Cách đó chừng 100m là trụ sở công an phường Lê Chân nên chỉ ít phút sau, 5 đồng chí cảnh sát khu vực đã được huy động xuống.



Tại hiện trường, bà Dương bị con nuôi kề dao vào cổ, máu chảy lênh láng. Y hung dữ dọa sẽ giết chết bà nếu cảnh sát xông vào nhà. Tuy nhiên, bà Dương đã được giải cứu kịp thời và nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Tại cơ quan công an, tên Cương khai do nghiện ngập, nhiều lần bị mẹ nuôi khuyên đi cai nghiện và báo công an, nên y rất tức tối, và đã đâm mẹ nuôi rồi móc túi lấy 3 triệu đồng.



Được biết, bà Dương đón nhận tên Cương về nuôi từ nhỏ do bố mẹ y bỏ nhau, bỏ rơi y không ai chăm sóc.



Theo Quốc Quân (VNN)