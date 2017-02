Cứu chín ngư dân nguy cơ chìm tàu trên biển

Khoảng 8 giờ 30 ngày 22-2, con tàu mang số hiệu NA 91818 TS do ông Hoàng Ngọc Thơm (trú xóm 8, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, chở chín ngư dân bị hỏng máy khi đang cách vùng biển Cửa Sót (Hà Tĩnh) 25 hải lý về phía đông nam. Lúc này con tàu trôi dạt tự do và có nguy cơ bị chìm nên phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp. Đài thông tin duyên hải Bến Thủy đóng tại TP Vinh nhận được tín hiệu và phát thông báo con tàu gặp nạn.

Ngay lập tức Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An điều động 15 cán bộ, chiến sĩ lên tàu BP 06-19-01 (thuộc Hải đội 2) vượt sóng ra khơi cứu nạn. Do sóng lớn nên đến 1 giờ 50 chiều cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu biên phòng mới tiếp cận được tàu NA 91818 TS.

Sau khi đưa chín ngư dân lên tàu biên phòng, các chiến sĩ đã lai dắt tàu NA 91818 TS vào cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu neo đậu an toàn để sửa chữa.