Cựu chủ tịch xã gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng

Được biết, đây là kết luận điều tra bổ sung lần thứ hai, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao.

Trước đó, tháng 3- 2011, cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã có văn bản kết luận điều tra vụ án trên, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 13 bị can về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hành vi sai phạm của họ liên quan đến dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì.

Ngày 14-8-2002, UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 5554/QĐ-UB thu hồi 711.184m2 đất và ngày 23-12-2004, ra Quyết định số 9426/QĐ-UB thu hồi 20.967m2 đất tại 6 xã thuộc huyện Đông Anh, trong đó có xã Hải Bối, giao cho BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (MPMU) làm chủ đầu tư để xây dựng hai hệ thống mương thoát nước. Công tác tiến hành lập biên bản điều tra thống kê bắt đầu từ năm 2003 và đây cũng chính là thời điểm các hành vi phạm pháp hình thành…

CQĐT xác định, đối tượng chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án này là Nguyễn Quốc Sơn - nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối. Đồng phạm tích cực với Sơn là Lê Hữu Suốt - nguyên cán bộ địa chính, xây dựng xã Hải Bối. Bị can tiếp theo là Vũ Yến Sơn - nguyên Phó Trưởng phòng GPMB và nhà đất tái định cư, nay là Phòng Chuẩn bị mặt bằng của MPMU.

Mười bị can còn lại bị CQĐT Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố gồm Lê Tư Sáu - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hải Bối; Đoàn Tô Hải, từng là Trưởng công an xã, cán bộ Thanh tra xây dựng và Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hải Bối; Đinh Văn Thịnh - nguyên Chủ tịch MTTQ xã Hải Bối; Nguyễn Hữu Tấn (tức Tuấn), Nguyễn Năng Tuân, Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Năng Tới, Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Tám và Nguyễn Đức Tiến, đều là những công dân xã Hải Bối, đồng phạm với Nguyễn Quốc Sơn, Lê Tư Sáu… với vai trò người thực hành.

Bản kết luận điều tra lần thứ hai, được tiến hành theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, để xác định cụ thể hành vi, tính chất phạm tội và mức độ liên quan của các bị can, đối tượng, cho thấy: qua rà soát 171 phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở xã Hải Bối, Hội đồng GPMB huyện Đông Anh xác định có 133 phương án thu hồi đất của 56 hộ dân xác nhận không đúng nguồn gốc, thời gian sử dụng đất, chia tách đất sai gây thiệt hại cho Nhà nước gần 22,7 tỷ đồng. Trong đó, riêng bị can Nguyễn Quốc Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối đã xác nhận sai nguồn gốc, thời gian sử dụng đất 107 phương án cho 48 hộ dân, gây thiệt hại hơn 17,6 tỷ đồng...

Tại bản kết luận mới này, CQĐT xác định 48 hộ dân cần phải thu hồi gần 14 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do việc xác nhận sai nguồn gốc đất; đồng thời trả lại cho 8 hộ dân khác hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, theo đề nghị của CQĐT Bộ Công an, Viện KSND Tối cao chấp thuận đình chỉ điều tra bị can đối với 7 công dân gồm Nguyễn Hữu Tấn (Tuấn), Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Năng Tuân, Nguyễn Hữu Thụ, Nguyễn Năng Tới, Nguyễn Văn Vinh và Trần Văn Tám. Theo cơ quan tố tụng, các công dân trên khai báo thành phẩm, tự nguyện nộp lại số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước nên được đình chỉ điều tra.



Theo Minh Hà (ANTĐ)