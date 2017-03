Cứu em rơi xuống sông, hai anh em bị nước cuốn

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 5/9, hai anh em Xuân, Dũng cùng một nhóm bạn khoảng 10 người đến khu vực công viên Nguyễn Văn Trị chơi. Do công viên tiếp giáp với bờ sông Đồng Nai nên Nguyễn Thị Cẩm Xuân trong lúc đang ngồi bên bờ kè đã trượt chân rơi xuống sông.



Thấy vậy Nguyễn Quốc Dũng là anh trai Xuân, đã nhảy xuống để cứu em. Thật không may, thời điểm xảy ra tai nạn, nước sông Đồng Nai đang lên cao và chảy xiết, do đó hai anh em Xuân và Dũng đã bị dòng nước nhấn chìm và cuốn trôi.



Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 0 giờ 30, ngày 6/9 đơn vị cứu hộ đã tìm được thi thể hai anh em chìm dưới đáy sông cách hiện trường nơi xảy ra tai nạn khoảng 30m.



Hiện thi thể hai nạn nhân Nguyễn Thị Cẩm Xuân và Nguyễn Quốc Dũng đã được gia đình đưa về mai táng tại quê nhà.





TTXVN