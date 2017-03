Cứu em tự vẫn, anh chết theo em

Theo Q.Nhật (NLĐO)

Đến sáng 7-7, thi thể anh Trần Văn Phi (24 tuổi) và người em Trần Văn Niệm (22 tuổi, cùng trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6-7, hai anh em đang ăn cơm tối thì cãi nhau về chuyện nuôi chim cảnh. Chỉ có vậy nhưng anh Niệm lại chạy ra cầu An Lỗ (xã Phong An, huyện Phong Điền) nhảy xuống sông tự vẫn. Đúng lúc đó, anh Phi tới nơi, vội nhảy xuống cứu em nhưng do dòng nước sâu, cả hai anh em đều chết đuối.Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và chính quyền sở tại đã tổ chức tìm kiếm nhưng do nước sông quá sâu và chảy xiết nên đến sáng nay mới tìm thấy thi thể.Được biết, anh Phi hiện là giáo viên ở xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, còn anh Niệm đã tốt nghiệp Cao đẳng Y nhưng chưa có việc làm nên đang xin giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế.