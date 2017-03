Cứu nạn 3 du khách Sài Gòn đi lạc trên núi Bà Đen trong đêm khuya

Chiều ngày 21.4, nguồn tin Công an tỉnh Tây Ninh, vào lúc 18h5 chiều 18.4, phòng trực máy CS113 Công an tỉnh Tây Ninh nhận được điện thoại cầu cứu của 3 du khách, họ cho biết đang bị lạc trong núi Bà Đen và hiện mất phương hướng tìm rối ra khi trời bắt đầu tối.

Thông tin về 3 du khách đến từ TPHCM đi lạc trong núi tức tốc được lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng, lên kế hoạch thực hiện cuộc tìm kiếm ngay trong đêm.

Do rừng núi và trời tối, nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đã chia làm nhiều mũi, nỗ lực để tìm khách du lịch bị lạc. Đến 23h50 phút khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 người khách đi lạc.

Do lạc trong rừng nhiều giờ liền, 3 du khách bị đói, khát và hoảng sợ, lực lượng cứu hộ đã trấn an, cung cấp thức ăn, nước uống để các du khách hồi phục sức khỏe. Đến 0h10 phút rạng sáng ngày 19.4, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đã đưa thành công nhóm người đi lạc xuống chân núi và đưa ra bến xe Tây Ninh để về TPHCM bình an.