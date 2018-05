Cứu người, 5 ngư dân cùng nguy kịch do ngạt khí

Chiều 27-5, năm ngư dân cùng quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang được cấp cứu tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An do bị ngạt khí độc nặng.



Các ngư dân đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, sau một tuần đánh cá ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trưa 26-7, các ngư dân lái tàu quay trở về Nghệ An. Ngư dân Nguyễn Ngọc Đức (trú xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xuống hầm tàu sâu khoảng 3m để bốc cá lên bán thì bị ngạt khí, ngất xỉu.

Lúc này, bốn ngư dân khác phát hiện, hốt hoảng và cùng xuống hầm tàu cứu anh Đức cũng bị ngạt theo.

Theo người thân các ngư dân cho biết, khi đánh cá trên biển, do thời tiết nắng nóng, thiếu đá lạnh nên các ngư dân phải đổ cá xuống hầm tàu khoảng 2 ngày.

Các BS và các ngư dân nhận định, có thể cá ủ trong hầm nhiều ngày với thời tiết nắng nóng động vật hải sản biển phân hủy và hữu cơ gỗ hầm cá, tạo ra khí độc.



Đến 15 giờ 30 chiều 26-5, xe cứu thương đã chở 5 ngư dân nêu trên đến BV Hữa nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tới chiều 27-5, vẫn đang có 2 ngư dân đang trong tình trạng hôn mê. Trong đó, một ngư dân đã phải thông khí nhân tạo.