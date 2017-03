Cứu người trên đường ray, một thanh niên bị tàu hỏa tông chết

Vào thời điểm trên, đang đứng chơi trước nhà, anh Huỳnh Công Bửu (19 tuổi, ngụ địa phương trên) thấy đoàn tàu khách (mang ký hiệu SE 13, do lái tàu Lê Hữu Lợi điều khiển chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn) đang lao đến và bấm còi liên tục. Trên đường ray lúc này có một người đàn ông đang đi bộ lẩn thẩn như người mất hồn, không nghe tiếng còi tàu nên anh Bửu đã lao vào đẩy người đàn ông ra bên đường. Không may, do mất đà anh Bửu bị đoàn tàu SE 13 tông và hất văng một đoạn khoảng 10 m rồi tử vong ngay sau đó. Riêng người đàn ông kia chỉ bị xây xát nhẹ.

Anh Bửu là con trai độc nhất trong một gia đình có ba anh chị em. Bản thân anh Bửu bị bệnh và hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Quy Nhơn. Sáng qua, anh Bửu được bệnh viện cho về thăm nhà thì xảy ra sự việc đau lòng này.