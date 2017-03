Cựu phó chủ tịch huyện chứa mại dâm

Theo đó, trong thời gian qua, cơ quan công an huyện Anh Sơn, Nghệ An liên tục nhận được nguồn tin báo từ người dân về việc trên địa bàn thị trấn nổi lên hoạt động mại dâm trong các nhà nghỉ. Ngay lập tức, cơ quan công an vào cuộc xác minh nguồn tin và bố trí người theo dõi các nhà nghỉ nghi vấn.



Tuy nhiên, việc theo dõi gặp nhiều khó khăn bởi các nhà nghỉ này hoạt động với thủ đoạn tinh vi và thông thường các nhà nghỉ xây dựng theo kiểu kín cổng cao tường.Trước tình hình trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã xác lập chuyên án mang bí số 612D “Mại dâm”, để tập trung lực lượng điều tra, đấu tranh phá án.





Theo Trịnh Nguyễn – Hoa Phạm (ANTĐ)

Vào hồi 18hờ ngày 9/8/2012, các trinh sát đã phát hiện có hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Khánh Toàn, thuộc khối 2, thị trấn Anh Sơn, nhưng việc tiếp cận nhà nghỉ vào lúc này là rất khó khăn. Đến 19h 45 cùng ngày, xuất hiện một nam thanh niên đi xe máy từ hướng Con Cuông xuống và vào thẳng nhà nghỉ.Các trinh sát âm thầm bám theo, đến 20h 30, các trinh sát bất ngờ ập vào và bắt quả tang tại phòng số 2, tầng 1 của nhà nghỉ có một đôi nam nữ đang tổ chức mua bán dâm. Tại phòng nghỉ, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn bao cao su, trong đó có 2 bao đã qua sử dụng và số tiền 1.622.000 đồng do hoạt động mại dâm mà có.Đối với đối tượng mua dâm là Nguyễn Mạnh H., trú ở xã Hùng Sơn, Anh Sơn.Còn đối tượng bán dâm là Ngân Thị Dung (SN 1974) trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông. Hai bên thống nhất mỗi lần mua dâm với số tiền 200.000 đồng.Chủ nhà nghỉ Khánh Toàn là bà Nguyễn Thị Đức (SN 1947) bị bắt ngay sau đó về hành vi “chứa chấp và môi giới mại dâm”. Được biết, bà Đức nguyên là Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn đã về hưu.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Anh Sơn mở rộng điều tra.