Cứu sống bệnh nhân bị đồng nghiệp cắt cổ

Theo Ng.Thạnh (NLĐO)



Theo PGS-BS Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực-Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân này rất may mắn do vết cắt dừng lại ngay trước động mạch cảnh. Phần lớn các vết thương mạch máu vùng cổ, nền cổ kiểu này rất nguy hiểm do mất máu nhiều, diễn tiến nhanh và khó phẫu thuật.Trước đó, ngày 4-5, anh V. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng máu me đầy người, choáng do mất máu, vùng trước cổ có hai vết thương dài khoảng 6 cm và 10 cm. Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu cầm máu, nối tĩnh mạch, động mạch bị đứt, hồi sức cứu bệnh nhân. Hiện sức khỏe anh V. tạm ổn và đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu.Anh V. cho biết anh là công nhân cân hàng cho một xí nghiệp dệt tại quận Bình Tân-TPHCM và sắp tổ chức lễ cưới. Mới đây, anh và một đồng nghiệp xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt nhưng đã được lãnh đạo xí nghiệp giảng hòa.Vài ngày sau đó, trong lúc đang làm việc, anh được người này cùng một người em tới gọi ra "nói lời xin lỗi". Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, anh bất ngờ bị người này khống chế từ phía sau, dùng dao cứa cổ rồi bỏ trốn.