Cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Khoảng 9 giờ 30 ngày 23-11, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến một phụ nữ leo lên lan can cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A từ TP Vinh, Nghệ An qua sông Lam sang huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gieo mình xuống sông Lam.

Lúc này, do sông sâu, nước chảy xiết, người dân không dám lao xuống cứu mà dừng xe hô hoán, kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, Trung tá Võ Mậu Sơn, Trạm trưởng Trạm Công an Gia Lách (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng hai chiến sĩ liền chạy ra nhảy xuống sông Lam rồi leo lên thuyền đánh cá của ngư dân tới cứu người phụ nữ trên. Sau đó, phía Công an tỉnh Nghệ An cũng điều phương tiện và xe cứu thương đến cầu Bến Thủy để tham gia cứu người.



Trung tá Võ Mậu Sơn kịp thời tiếp cận, dùng tay túm lấy tóc bà T. rồi dìu, kéo vào bờ.



Trung tá Sơn cùng hai chiến sĩ trên chiếc thuyền ngư dân đã kịp thời tiếp cận cứu sống, đưa người phụ nữ trên vào bờ. Sau đó, người phụ nữ này được đưa đến bệnh viện ở TP Vinh để điều trị và hồi phục sức khỏe.



Người phụ nữ được cứu là bà NThT (60 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh).

Được biết do bà T. buồn chuyện gia đình, đã cạn nghĩ khi đi ra cầu Bến Thủy để tự vẫn. Bà T. là trường hợp hiếm hoi khi nhảy cầu Bến Thủy được cứu sống.