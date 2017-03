Cứu thoát 5 cô gái trẻ khỏi bọn buôn người

Từ những kẻ vượt biên trái phép

Sinh ra trong một gia đình ở bản vùng cao nghèo của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Vi Thị Xuân đã sớm lập gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ. Cuộc sống gia đình thực sự khó khăn khi người chồng Xuân theo đòi bạn bè xấu sa vào con đường nghiện ma tuý. Năm 2006, sau khi chồng mất được 2 năm, nghe lời rủ rê của một số người trong bản, Vi Thị Xuân để lại con nhỏ cho bố mẹ già nuôi, cùng những người này vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm ăn rồi lấy chồng ở bên đó. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người còn tồi tệ hơn ở nơi quê nhà, hai vợ chồng Xuân phải làm lụng quần quật suốt ngày mới có đủ tấm cơm manh áo.

Thân phận của Lữ Thị Hoa cũng chẳng khá hơn Vi Thị Xuân là bao. Hoa quen biết Xuân từ khi còn ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 2005, cuộc sống hôn nhân với người chồng vũ phu tan vỡ, Lữ Thị Hoa cũng theo chân một nhóm người mang theo cả con gái nhỏ vượt biên sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng mới. Ở nơi đất khách, Xuân và Hoa vẫn thi thoảng gặp lại nhau. Ngày 8-6, tình cờ trong một lần về thăm quê, Xuân và Hoa cùng đi trên một chuyến xe khách và hai đối tượng đã bàn nhau về Việt Nam sẽ tìm các cô gái trẻ mang sang Trung Quốc bán lấy tiền. Chân ướt chân ráo về đến quê nhà, hai đối tượng gom tiền, đi tìm các cô gái trẻ để lừa gạt.

Thông qua nhiều mối quen biết, với thủ đoạn rêu rao với mọi người ở Trung Quốc dễ tìm việc làm, thu nhập rất cao nên trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 18-6 đã có 5 cô gái tuổi đời còn rất trẻ tìm đến hai đối tượng. Do từ bé các cô gái này chưa một lần bước ra khỏi lũy tre làng, nhà nghèo không được học hành, phương tiện thông tin thiếu thốn nên không thể biết mình đang rơi vào bẫy của hai “mẹ mìn”. Không những thế, hai đối tượng còn “biếu” mỗi gia đình có con gái theo chúng sang Trung Quốc làm việc 3 triệu đồng làm quà. Khi thấy hai người phụ nữ này tìm công việc cho con gái mình, còn cho gia đình tiền nên mọi người và nhất là các cô gái trẻ coi hai “mẹ mìn” này như những vị “cứu tinh”. Và những người dân nghèo, thật thà, thiếu hiểu biết đâu ngờ rằng...

Biến thành kẻ buôn người

Sáng sớm 18-6, Xuân và Hoa dẫn 5 cô gái trẻ gồm: Vi Thị M, SN 1990; Quàng Thị K, SN 1991; Hoàng Thị H, SN 1989; Lò Thị P, SN 1990 và Lữ Thị N, SN 1987 cùng có HKTT tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An rời quê hương và bắt đầu chuyến hành trình sang bên kia biên giới. Hai “mẹ mìn” thuê một chiếc ôtô 7 chỗ với giá 5,5 triệu đồng để đưa cả nhóm cùng đi. Rất may cho 5 cô gái trẻ, trên đường đi, người lái xe đã nhận thấy những biểu hiện nghi vấn của Hoa và Xuân... Trưa hôm ấy, khi mọi người dừng lại ở địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để ăn cơm, mặc dù bữa cơm trưa ấy chỉ mất có hơn 400 ngàn đồng, tiền do hai phụ nữ thuê xe trả nhưng anh lái xe vẫn một mực kêu đắt và gây lộn với chủ quán.

Sau khi nhận được thông tin của nhân dân về lái ôtô nói trên đang có hành vi gây rối, trên xe có chở một số phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với CAH Hữu Lũng khẩn trương tới hiện trường, yêu cầu những người trên xe về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, bộ mặt thật của hai “mẹ mìn” đã bị vạch trần. 5 cô gái trẻ nói trên được một phen hú vía khi biết mình suýt bị bán sang Trung Quốc. Chiều 23 - 6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng Vi Thị Xuân, Lữ Thị Hoa về tội mua bán người.

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong đó có Báo ANTĐ đã nhiều lần đưa thông tin cảnh báo về các thủ đoạn tinh vi của những đối tượng buôn người, nhưng đến nay vẫn còn nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác mắc bẫy của bọn tội phạm buôn người và phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc. Một lần nữa chúng tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền và nhất là chính quyền địa phương khi có người ở quê đi làm ăn xa lâu năm ở nước ngoài đột ngột trở về quê tuyển người làm công đi xa... cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ tránh để tình trạng kẻ xấu lợi dụng lừa gạt như trường hợp 5 cô gái vừa nêu trên.

Theo Nguyễn Thái - Yến Nhi (ANTĐ)