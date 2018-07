Cựu trưởng phòng TN&MT Dĩ An bị truy nã

Theo quyết định truy nã, ông Nguyễn Văn Thiên Đăng (46 tuổi) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Hiện ông Đăng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú khu phố Bình Minh 2 (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo ai biết thông tin về Nguyễn Văn Thiên Đăng hoặc biết người này đang ở đâu thì báo ngay cho cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.



Quyết định truy nã của Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT (PC46) Công an tỉnh Bình Dương địa chỉ 666 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. (ĐT 02743872788)



Theo thông tin ban đầu, từ năm 2014 đến 2017, trong thời gian làm trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, ông Đăng đã cho phân lô bán nền đất trên nhiều địa bàn của thị xã trái quy định. Ngoài ra, ông Đăng còn cho chuyển đổi mục đích đất không ghi nợ gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước…

Đến khoảng giữa năm 2017, ông Đăng xin nghỉ việc và được UBND thị xã Dĩ An chấp thuận.

Trước biểu hiện sai phạm, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và nhiều lần triệu tập. Tuy nhiên ông này đã không có mặt tại địa phương. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định truy nã.