Cựu võ sĩ quốc gia giết người tại vũ trường

Bản tính côn đồ



Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố 3 bị can có liên quan đến vụ giết người vào rạng sáng 16/5/2010 xảy ra tại vũ trường Gossip, số 79 đường Trần Hưng Đạo, P.Câu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM.

Theo đó, Ngô Đại Nam (SN 1988, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), từng là vận động viên Wushu của tỉnh Khánh Hòa và là tuyển thủ Wushu của đội tuyển trẻ quốc gia bị truy tố về tội “Giết người”.



Liên quan đến vụ án, 2 bị can khác là Lê Minh Hoàng (SN 1986, ngụ xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1986, ngụ xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình đại, tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cũng bị truy tố vệ tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngô Đại Nam thời điểm bị bắt giữ.

Được biết, Ngô Đại Nam sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa. Tuy nhiên chỉ học hết lớp 9 thì Nam phải bỏ học và bắt đầu những tháng ngày…. ăn chơi.



Nhờ vào môn võ Wushu theo học từ nhỏ, nên trong giai đoạn 2004, Nam được gọi vào đội Wushu của đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa. Chỉ một thời gian ngắn, tuyển thủ này được gọi vào phục vụ cho đội tuyển trẻ quốc gia. Mặc dù vậy, trong thời gian này Nam cũng có những thành tích bất hảo trong những cuộc ẩu đả bên ngoài… võ đài.



Chỉ vài năm ngắn ngủi cống hiến cho thể thao, chưa đạt được thành tích gì đáng kể gì thì đầu năm 2006, Nam bị chấn thương lưng nên đành kết thúc “duyên nợ” với võ đài, trở về quê. Không có nghề nghiệp ổn định, chỉ 3 năm sau, Nam quyết định vào TP.HCM để lập nghiệp bằng công việc nhân viên phục vụ quán ăn và thuê nhà tại Q.8 để sinh sống.



Giữa năm 2009, từ số vốn của gia đình hỗ trợ, Nam mở quán ăn tại địa bàn Q.Tân Phú. Trong thời gian này, Nam gặp lại người bạn đồng hương, là Lê Minh Hoàng và bắt đầu trượt ngã trên con đường ăn chơi.



Giết người lạnh lùng



Kết luận điều tra mới đây của cơ quan CSĐT công an TP.HCM nói rõ, khoảng 22h30 đêm 15/5/2010, Nam cùng Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Bình và 3 người bạn gái khác đến vũ trường Gossip để chơi. Tại bàn bên cạnh, 15 thanh niên cũng đang ngồi lai rai rượu ngoại, trong đó có Dương Bửu Long (SN 1984, ngụ đường Lạc Long Quân,P.5, Q.11, TP.HCM), Công Tuấn Ali Abdallah (SN 1983, ngụ đường Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM), Phan Trung Thảo….

Trong khi ngồi lai rai thì anh Phan Trung Thảo có nhìn sang bàn của Nam và buông lời khen nhóm của Nam đẹp trai.



Tuy nhiên, lúc này Nam lại nghĩ rằng Thảo nhìn đểu nên bực tức. Khoảng 1h rạng sáng 16/5, nhóm của Nam tính tiền ra về. Nhưng khi đi ngang bàn của nhóm 15 thanh niên nói trên, Nam đã đền gần tát một cái vào mặt của Thảo để thị uy. Được bảo vệ vũ trường kịp thời can ngăn nên không có ẩu đả xảy ra giữa hai nhóm.



Lúc đó, nhóm của Nam ra về. 5 phút sau, nhóm của Thảo cũng ra về thì phát hiện nhóm Nam đang đứng chờ trên lề đường Trần Hưng đạo để lấy xe. Dương Bửu Long và công Tuấn Ali Abdallah đến gần hỏi Nam vì sao đánh người thì bất ngờ bị cựu võ sĩ “tung chiêu” đánh tới tấp.



Hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả bằng tay, gạch đá ngay trước cổng vũ trường Gossip. Mặc dù nhóm thanh niên đông đúc nhưng thất thế trước nhóm của Nam. Thậm chí Nam còn mở cốp xe để lấy ra 1 con dao lê dài khoảng 45 cm, quay lại truy sát một thành viên trong nhóm đối thủ, là Dương Bửu Long.



Truy đuổi đến trước cổng trường PTTH Tralmann, Nam chạy vòng ra phía sau, dùng dao lạnh lùng đâm Long nhiều nhát làm nạn nhân gục ngã xuống đường. Dù được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng sau đó anh Long đã tử vong tại bệnh viện.



Biên bản giám định pháp y của Trung tâm pháp y – Sở Y tế TP.HCM có nói rõ: “Các vết thương trên người nạn nhân có cả đâm và chém, lực đâm mạnh”. Được biết, sau khi gây án Nam chạy về Khánh Hòa để lẩn trốn. Khi biết đồng bọn đã lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ hoặc đến đầu thú, thì 1h30 rạng sáng 17/5 (tức hơn 24h sau khi gây án) Nam cùng 2 đồng phạm khác tìm đến công an Q.1, TP.HCM để đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.

Theo Đ.Đệ (VNN)