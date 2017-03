Cứu vớt kịp thời ba người gặp nạn trên biển

Ngày 4-12, Trung tá Lê Đình Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết lúc khoảng 7 giờ ngày 3-12, tàu đánh cá CM 98924 TS của ông Lâm Văn Luông (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khi đang hành trình đi thu mua trên khu vực vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) thì tàu bị sóng lớn đánh chìm. Ông Luông phát tín hiệu xin cứu nạn.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đồn BP Rạch Gốc cử sáu CBCS và trưng dụng tàu đánh cá CM: 98812 TS của ông Phạm Văn Song (ngụ Rạch Gốc) ra biển tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận và cứu vớt thành công ba thuyền viên đưa vào bờ an toàn. Do sóng to, gió lớn nên công tác trục vớt tàu chưa thực hiện được.