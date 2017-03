Đã bắt được 86 học viên cai nghiện phá tường trốn trại

Như Báo đã thông tin, lúc 17 giờ ngày 12-10, khi đến giờ cơm chiều, nhân viên của Trung tâm CB-GD-LĐXH mở cửa phòng học viên để cho đại diện mỗi phòng (từ 3-4 học viên/phòng) ra nhận. Khi ra đến sân, khoảng 40 học viên đại diện của các phòng đưa ra yêu sách không được chặn đường cung cấp thuốc lá từ bên ngoài vào.

Học viên bị bắt lại được công an giao cho trung tâm.

Khi biết trung tâm từ chối yêu sách lập tức nhóm học viên này la hét kích động hàng trăm học viên khác dùng các vật dụng đập phá cửa để lao ra ngoài sân.

Thuốc lào, thuốc lá và một số thuốc khác trong đó có heroin do các băng nhóm bên ngoài ném vào bị nhân viên trung tâm thu giữ.



Ông Nhãn cho biết trước đó vài ngày, sau khi phát hiện ra đường dây chuyển thuốc do các đối tượng bên ngoài câu kết với những học viên đã ra trại quẳng vào để bán cho học viên nên trung tâm đã siết chặt công tác tuần tra, bảo vệ và thu giữ được nhiều tang vật.



Sau đó, các đối tượng phía ngoài tổ chức đi thành từng đoàn, trên nhiều xe máy và cầm dao, mã tấu chạy vòng quanh trung tâm nhằm uy hiếp nhân viên tại đây để ném thuốc vào nhưng vẫn bị nhân viên bên trong chặn được. Nhận định sẽ có khả năng xảy ra bạo động nên lãnh đạo trung tâm đã chủ động thuê thêm bảo vệ chuyên nghiệp tham gia tuần tra.





Xây lại những chỗ bị đập phá vào tối 12-10.

Do bị siết chặt dẫn đến "đói" thuốc nên các học viên bắt đầu có thái độ manh động. “Khi vụ việc xảy ra, do cán bộ và nhân viên tại đây quá mỏng, dù có sự hỗ trợ của công an địa phương nhưng các học viên rất manh động, dùng đá ném vào lực lượng chức năng. Vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo đóng chặt cửa chính, cứ để học viên chạy cửa sau, đến khi học viên tách ra từng nhóm trên đường trốn chạy thì nhân viên trung tâm sẽ phối hợp với lực lượng chức năng ở các xã lân cận để chặn bắt”, ông Nguyễn Văn Nhãn, Giám đốc Trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh Bình Phước nói.





Chuyển sang nơi ở mới.

“Trong vụ đập phá tường để trốn, có 131 học viên trốn trại tập thể. Đến chiều 14-10, đã có 86 học viên đã bị lực lượng chức năng ở huyện Chơn Thành bắt lại. Hiện chúng tôi vẫn đang liên hệ với gia đình của những học viên chưa bị bắt để vận động đưa con, em của họ đưa trở lại. Đồng thời chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt số học viên nhà ở tỉnh khác, do không biết đường trốn nên hiện vẫn đang lẩn khuất trong các rẫy cao su của người dân”, ông Nguyễn Văn Nhãn, Giám đốc trung tâm CB-GD-LĐXH tỉnh Bình Phước, nói thêm.

Cũng theo ông Nhãn, hiện các học viên bị bắt vẫn chưa chịu khai những ai cầm đầu vụ đập phá tường trung tâm. Hiện công an vẫn đang điều tra, khi đã làm rõ sẽ tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về một số hành vi như: chống người thi hành công vụ, phá hoại tài sản.