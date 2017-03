(PL)- Sáng qua (8-12), Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được hung thủ vụ sát hại nhà báo Nguyễn Hùng Vỹ là Lê Sĩ Bảo (sinh năm 1985), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An).

Theo thượng tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng Công an TP Vinh, nguyên nhân đầu tiên xác định là lúc 21 giờ 30 ngày 7-12, nhà báo Nguyễn Hùng Vĩ (Báo Thương Mại) rời phòng hát số 7 (tiệm karaoke số 72 Nguyễn Sĩ Sách, TP Vinh) đi vệ sinh, sau đó vào nhầm phòng số 9 của một tốp thanh niên đang tổ chức sinh nhật. Do lời qua tiếng lại, Bảo đã rút dao bấm đâm trực diện vào ngực anh Vĩ. Ngày 8-12, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bốn bị can Lê Sĩ Bảo, Trần Minh Tuấn (sinh năm 1987), Nguyễn Trường Thắng (sinh năm 1961), Lê Văn Thắng (sinh năm 1984). S.LAM - K.THỦY