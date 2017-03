Đã bắt được kẻ bắn trọng thương công an Kon Tum

Tháng 7-2016, Công an TP Kon Tum nhận tin báo của vợ chồng ông Nguyễn Văn S. (trú tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum) tố cáo việc con trai Nguyễn Văn X. (23 tuổi) bị một số đối tượng bắt cóc và ép buộc phải tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình. Quá trình điều tra, Công an TP Kon Tum xác định Trần Trung Hùng là đối tượng chính đã cùng đồng bọn gây ra vụ việc trên nên tiến hành truy bắt đối tượng để xử lý theo pháp luật. Rạng sáng 30-11, khi phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại xã Đăk Blà, Công an TP Kon Tum vây bắt thì bị Hùng dùng súng AK bắn trả làm Thượng úy Vương Hoàng Giáp (Công an TP Kon Tum) trúng nhiều phát đạn, trọng thương. Ngay sau đó, Hùng được đàn em chở đi trốn. Ngày 10-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Trần Trung Hùng về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an kêu gọi Hùng và những người tham gia, tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật với Hùng ra đầu thú để được hưởng các chính sách khoan hồng của pháp luật. Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan CSĐT Công an Kon Tum đã bắt giữ bốn đối tượng: Trần Quốc Hưng (27 tuổi); Nguyễn Văn Trứ (28 tuổi); Trần Văn Hoài Tuấn (29 tuổi) và Huỳnh Tuấn Cường (24 tuổi, cùng ở TP Kon Tum) liên quan đến hành vi che giấu, giúp đỡ Trần Trung Hùng trốn thoát.