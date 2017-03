Đã bắt được nghi can đâm thấu tim người khác rồi bỏ trốn

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 24-2, anh Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, trú xã Hưng Hòa, TP Vinh) điều khiển xe máy từ xã Hưng Hòa (TP Vinh) lên đến khu vực đường Yên Dũng Thượng thì anh gặp Thìn.



Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến anh Tuấn tử vong.



Do trước đây giữa Thìn và anh Tuấn đã có mâu thuẫn nên hai bên dừng lại lớn tiếng cãi vã nhau. Thìn rút dao nhọn ra đâm nhiều nhát vào ngực anh Tuấn khiến anh gục tại chỗ.

Sau đó, Thìn bỏ mặc anh Tuấn đang nguy kịch, cầm dao bỏ chạy. Anh Tuấn được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng do bị đâm thấu tim, anh Tuấn đã tử vong vào chiều cùng ngày tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Những ngày qua, Thìn trốn chui trốn nhủi nhiều nơi. Cơ quan Công an TP Vinh phải lập chuyên án 316G để điều tra, truy bắt nghi can Thìn.

Khoảng 20 giờ đêm 7-3, Thìn trở về TP Vinh thì bị lực lượng công an bắt giữ. Bước đầu Thìn đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự nghi can Thìn.