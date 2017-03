Đã bắt được nghi can gây ra vụ chém 4 người chết ở Gia Lai

(PLO) - Chiều tối ngày 23-8, Đại tá Lê Văn Duy- trưởng Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) xác nhận, sau vài tiếng đồng hồ truy bắt, công an huyện đã bắt được nghi can gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết tại chỗ, 3 người đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.