Đã bắt được thủ phạm sát hại người Hàn Quốc tại khách sạn

Cơ quan công an đã làm rõ, ngày 9-6, Lee Hwangyu sang Việt Nam với mục đích du lịch. Tại sân bay, Lee gặp 5 người đồng hương khác, trong đó có ông Bae cũng sang Việt Nam du lịch nên xin nhập đoàn. Chiều hôm đó cả đoàn đến khách sạn Thành Đồng ở 148 Trần Duy Hưng thuê phòng.

Tối 9-6, cả nhóm đi ăn cơm về, trong lúc mọi người lên phòng nghỉ, Lee Hwangyu ở khu vực lễ tân cùng ông Hwang Jungho. Lee xin ông Hwang một chai nước lọc. Khi ông Hwang mở tủ lấy nước thì bất ngờ Lee Hwangyu cầm một con dao inox chém vào tay ông Hwang. Sự việc đã được bảo vệ khách sạn và những người Hàn Quốc trong đoàn du lịch ngăn chặn lại.

Đối tượng Lee Hwangyu tại Công an quận Cầu Giấy

Lo lắng trước hành động của Lee Hwangyu, tối 10-6, những người trong đoàn du lịch chuyển sang khách sạn Hà Thành ở. Ông Bae với tư cách trưởng đoàn du lịch đã gặp Lee Hwangyu nói chuyện. Đến 5h ngày 11-6, Lee Hwangyu theo ông Bae lên phòng 403.

Nhân lúc ông Bae không để ý, Lee đã dùng bình cứu hỏa của khách sạn đập mạnh vào gáy ông Bae khiến nạn nhân tử vong. Lee lấy khăn tắm của khách sạn phủ lên đầu nạn nhân rồi bỏ đi.

Hộ chiếu của nạn nhân Bae Cheolyong

Đến chiều 12-6, cơ quan công an đã tìm ra Lee Hwangyu khi đang gây rối tại khu vực quận Hoàn Kiếm và bị Công an phường Cửa Đông bắt giữ. Khi bị dẫn giải về Công an quận Cầu Giấy, Lee Hwangyu có một số dấu hiệu bất thường, thỉnh thoảng lại cười sằng sặc. Khi yêu cầu khai tên, anh ta cầm bút vẽ những hình ngô nghê.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ Lee Hwangyu có bị thần kinh hay không.

Theo Chu Dũng (HNMO)