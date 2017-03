Đã bắt nghi can hành hạ bé trai Campuchia

Tối 7-12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, xác nhận vừa bắt được Nguyễn Thành Dũng, nghi can vụ hành hạ dã man bé trai Campuchia.

Thiếu tướng Tiến cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, hình ảnh gây bức xúc dư luận về hành vi hành hạ trẻ em của một đối tượng bị tình nghi là người Việt Nam gây ra, C45 đã vào cuộc xác minh thông tin, truy tìm danh tính đối tượng khả nghi. Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã phối hợp, cung cấp và trao đổi thông tin để xác định chính xác thời gian, địa điểm, danh tính của nghi can Dũng.

Từ kết quả điều tra, C45 đã xác định được dấu vết của Dũng. Tối 7-12, C45 đã bắt được Dũng tại quận 7, TP.HCM. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an tỉnh An Giang vào cuộc sớm

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên nói tiếng Việt bóp cổ, kẹp đầu ngón tay, dùng súng điện hành hạ một bé trai không mặc quần áo, mặc cho bé kêu khóc. Thông tin trên mạng xã hội cũng chỉ ra tên của thanh niên này là Nguyễn Thành Dũng ở An Giang.

Ngày 7-12, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã cử cán bộ tìm hiểu về clip trên mạng xã hội có nội dung bé trai bị một thanh niên hành hạ dã man. Công an địa phương cũng tìm về nơi nhân vật cư trú được cho là ở ấp Nghĩa Bình, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (An Giang).





Nguyễn Thành Dũng đã bị bắt lúc 20 giờ tối qua 7-12.

“Sự việc nếu xảy ra ở Campuchia mà nhân vật là người Việt quê An Giang thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng hỗ trợ. Tuy nhiên, đến thời điểm này Công an tỉnh An Giang vẫn chưa nhận được thông báo gì từ cảnh sát hoàng gia Campuchia” - Thiếu tướng Tư nói.

Cộng đồng mạng cho rằng kẻ hành hạ trẻ em là người đồng tính, có thời gian làm việc tại các quán bar ở khu phố Tây ở quận 1, TP.HCM. “Dũng cặp kè với một doanh nhân Hà Lan, một nhà đầu tư nông nghiệp sống ở Việt Nam và Campuchia. Doanh nhân này có đồn điền cacao, chuối, thốt nốt, bơ và đang triển khai xây dựng nhà máy làm chocolate. Dũng hay được doanh nhân này đưa về đồn điền của mình ở Campuchia” - một người chia sẻ trên mạng xã hội.

Cũng trong ngày 7-12, phóng viên được cung cấp một số điện thoại nói là của Dũng, chúng tôi không liên lạc được.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ ba nghi phạm liên quan

Theo tờ Phnom Penh Post, cảnh sát tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã mở cuộc điều tra sau khi ba đoạn clip ghi nhận hình ảnh một bé trai hai tuổi bị hành hạ xuất hiện trên báo chí vào ngày 6-12.

Theo báo này, ông Ly Lay, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia về chống buôn người và bảo vệ trẻ dưới vị thành niên, xác nhận cảnh sát tại Mondulkiri đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông James McCabe, Giám đốc Đơn vị Bảo vệ trẻ em (CPU), khẳng định: “Vụ việc là “mối quan tâm hàng đầu của cảnh sát quốc gia” và CPU. Bé trai này hiện đã an toàn”.

Trong khi đó, tờ The Cambodia Daily thông tin cảnh sát tỉnh Kompong Cham đã bắt tạm giam để điều tra một người Hà Lan và hai người Campuchia liên quan đến vụ việc. Ông Heng Sambath, Phó Chỉ huy cảnh sát tỉnh Kompong Cham, cho biết hai người Campuchia bị bắt là Ret Sothy (28 tuổi) và Oeu Nat (25 tuổi).

Hai người này làm thuê tại một trang trại tại tỉnh Mondulkiri. Theo ông Heng Sambath, chủ trang trại này là một người đàn ông 53 tuổi, có tên tiếng Campuchia là Ly Heng. Tuy nhiên, theo The Cambodia Daily, hình ảnh người chủ trang trại này trùng khớp với gương mặt của một công dân người Hà Lan tên Stefan Struik là CEO của Công ty Kamkav, sở hữu nhiều trang trại cacao tại tỉnh Mondulkiri và một trang trại đường thốt nốt tại tỉnh Kompong Cham.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những đối tượng vừa bị bắt tạm giam. Tờ báo cho biết cha mẹ của em bé này cũng là người làm thuê tại trang trại của Struik và bé trai có thể không chỉ bị hành hạ. Theo đơn khiếu nại của cha mẹ cháu bé, em có thể đã bị xâm hại tình dục, ông Sambath cho biết. Cảnh sát cũng phát hiện nhiều dấu vết rõ rệt trên cơ thể bé trai chứng tỏ em đã bị xâm hại tình dục.

Theo tờ The Cambodia Daily, người đàn ông xuất hiện trong một video hành hạ em bé tại Mondulkiri là người Việt Nam tên Dũng. Theo cảnh sát địa phương, Dũng được Struik thuê làm đầu bếp tại trang trại, sống tại trang trại và từng được ông Struik giới thiệu là “bạn trai của mình”.

Tài khoản Facebook của Dũng cũng có nhiều bức ảnh chụp chung với ông Struik. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương chưa thể xác nhận về mối quan hệ tình cảm giữa Nguyễn Thành Dũng và ông Struik.