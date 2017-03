Đã cứu được nghi can dùng dao tấn công vợ chết, chồng bị thương

Thắng là nghi can giết vợ của ông Dần là bà Vi Thị Thu Loan (63 tuổi, ở bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc) và dùng dao, đâm chém ông Dần, bị thương rất nặng.



Ông Dần đang được cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ông Dần đang được điều trị tại tại khoa Ngoại lồng ngực. Khi nhập viện, ông Dần da xanh, khó thở, sức khỏe yếu, có vết thương ở thành ngực bên trái do dao đâm, thủng cơ hoành, rách gan, thủng ruột non. Còn nghi can Thắng đang được điều trị tại khoa Tai Mũi Họng, phải khóa tay vào giường bệnh và luôn có cảnh sát túc trực bên cạnh. Thắng nhập viện trong tình trạng bị tổn thương vùng khí quản do một số vết dao cứa vào cổ.

Như đã đưa tin, chiều 28-5, Thắng có đến chơi với vợ chồng ông Dần, bà Loan rồi ở lại uống rượu, ăn cơm cùng vợ chồng ông. Tại đây, Thắng uống hết khá nhiều rượu của vợ chồng ông Dần. Ăn uống no say, Thắng và ông Dần cùng nằm ngủ ngay trên sàn nhà. Khi ông Dần tỉnh giấc thì phát hiện nghi can Thắng đang có hành vi dùng dao sát hại bà Loan để cướp tài sản. Ông Dần lao vào can ngăn để cứu vợ thì bị nghi can Thắng dùng dao đâm thủng phổi và chém vào người khiến ông ngất xỉu.



Nghi can Thắng đang được nằm điều trị tại bệnh viện.

Do ở xa nhà xóm giềng nên khi sự việc xảy ra không ai biết, cho đến khi ông Dần tỉnh dậy mới cố bò đến nhà anh Vi Văn Xan (ở bản Cỏ Nong) kêu cứu.

Ông Dần được đưa đến BV Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu rồi do bị thương quá nặng được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Sáng 29-5, Công an huyện Quế Phong cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An lên khám nghiệm tử thi bà Loan và cuộc điều tra thì nghi can Thắng trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện Thắng đang lẩn trốn tại nhà chị gái (ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong). Lực lượng công an bao vây và kêu gọi nghi can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Căn nhà, nơi xảy ra vụ án đau lòng. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, nghi can Thắng trốn trong nhà vệ sinh rồi dùng dao tự sát. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện đưa Thắng đến BV Đa khoa huyện Quế Phong cấp cứu. Đến chiều 29-5, do bị thương quá nặng, nghi can Thắng được chuyển đến BV Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Quế Phong và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.