Ngày 15-10, PC14 Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt ba đối tượng tấn công các chiến sĩ công an. Trước đó, công an phát hiện hai nhóm thanh niên đánh nhau tại quán nhậu ven đường Lê Duẩn (TP Huế) nên đến can thiệp.

Tuy nhiên, Võ Bá Quang, Mai Đình Thành và Lê Viết Dũng (cả ba cùng trú phường Phú Cát, TP Huế) đã dùng dao và gạch đá tấn công lực lượng công an. Có hai chiến sĩ bị thương ở trán và bị chém ở tay. N.LINH