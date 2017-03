Đã khởi tố Kiệt, Hòa

Trước những chứng cứ xác đáng, Lê Anh Kiệt cùng Phạm Thị Xuân Hòa, bị bắt trước đó, đã thừa nhận hành vi đe dọa giết người. Theo đó, trong thời gian dài, Kiệt đã chủ mưu cùng Hòa liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa tạt axit và giết một nữ đồng nghiệp là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam. Không những thế, chồng và hai con bà phó chủ tịch HĐQT này cũng nhận được những lời đe dọa của Kiệt, Hòa. Khi bắt, khám xét khẩn cấp đối với Kiệt và Hòa, cơ quan điều tra đã thu giữ được hai điện thoại di động còn lưu những tin nhắn đe dọa.

Theo một nguồn tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi vụ án đe dọa giết người theo điều 103 Bộ luật Hình sự và khởi tố bị can đối với Kiệt và Hòa. Nguồn tin từ VKSND tối cao chiều qua (17-1) xác nhận cùng ngày cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Kiệt và Hòa.

Lý giải về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) thụ lý điều tra vụ việc này, một cán bộ điều tra cho biết cơ quan này được cấp trên giao thực hiện và C17 có đủ thẩm quyền để tiến hành điều tra. Cũng theo nguồn tin này, hành vi của Kiệt, Hòa không liên quan, dính dáng đến ma túy.

Ngoài hành vi đe dọa giết người, có thông tin cho biết Kiệt còn dính líu tới vụ mua bán hai căn nhà mà người mua được nhắm đến là Ngân hàng Phương Nam nhằm hưởng chênh lệch hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn lượng lượng vàng.

Về ông Trương Ty, một số tờ báo thông tin rằng khi còn là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, ông dính líu đến việc mua một căn nhà ở quận 1, TP.HCM rồi bán lại cho ngân hàng để hưởng lợi trên 3.000 lượng vàng. Hôm qua có tin ông Ty đã bị bắt vì liên quan trong vụ án này. Thế nhưng đến 16 giờ chiều qua, ông Trương Ty vẫn tiếp xúc với một số phóng viên để minh định ông không hề bị bắt. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh thông tin về vụ việc.